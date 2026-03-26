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Selección Ecuador

Todavía no jugaron y la Selección de Ecuador ya tiene una baja para enfrentar a Países Bajos

La nueva baja que tendrá la Selección de Ecuador para su partido amistoso contra Páises Bajos. ¿Cometió un error de Beccacece?

Por Jose Cedeño Mendoza

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Ecuador suma una delicada baja para jugar contra Países Bajos
© GettyImages/ Edit BVEcuador suma una delicada baja para jugar contra Países Bajos

La Selección de Ecuador ya tiene una baja muy delicada para jugar contra Países Bajos en los amistosos de la fecha FIFA. Beccacece decidió convocar a Nilson Angulo que venía lesionado, y ahora se confirmó otra noticia para el delantero que sorprende a todos.

Nilson Angulo solo estará con la Selección de Ecuador hasta el sábado y no jugará ante Marruecos y tampoco contra Países Bajos. El delantero ya venía lesionado, pero Beccacece decidió convocarlo en un movimiento absolutamente sorpresivo y ahora simplemente será dado de baja tras el encuentro ante Marruecos.

Angulo se lesionó en la Premier League, pero nuevamente Beccacece en su polémica movida decide convocarlo y luego lo desafecta. El entrenador lleva repitiendo este tipo de conductas desde hace varios amistosos o partidos oficiales.

Ahora Nilson deberá volver a Inglaterra para seguir con su recuperación y apuntar a tener regularidad en el mes de abril y mayo para llegar con el nivel esperado al Mundial 2026. Cuando está sano es titular absoluto en la Selección de Ecuador y una solución en ataque.

Nilson Angulo se lesionó en la Premier League con Sunderland. (Foto: GettyImages)

Nilson Angulo se lesionó en la Premier League con Sunderland. (Foto: GettyImages)

Esta convocatoria de la Selección de Ecuador está plagada de lesiones, y se han dado varios cambios en algunos casos y otros no. Ahora Beccacece también confirmó que Denil Castillo tuvo una molestia en los recientes entrenamientos y está casi descartado para jugar ante Marruecos.

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Los números de Nilson Angulo en esta temporada en la Premier League

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En esta temporada, Nilson Angulo solo ha jugado un total de 6 de partidos en la Premier League. El ecuatoriano fue fichado sobre el final del mercado por el Sunderland y eso evitó que se acople rápido. No ha marcado goles ni ha dado asistencias.

¿A qué hora juega Ecuador contra Marruecos?

El partido entre Ecuador y Marruecos comenzará desde las 15H15 (EC) de este viernes, 27 de marzo de 2026. El partido se disputará Madrid-España, cuidad donde ‘La Tri’ busca su primera victoria.

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¿Debía ser convocado Nilson Angulo para estos partidos?

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En síntesis:

  • Nilson Angulo registra 6 partidos jugados sin goles ni asistencias en la Premier League.
  • El delantero dejará la Selección de Ecuador este sábado tras el amistoso contra Marruecos.
  • Ecuador enfrentará a Marruecos este viernes 27 de marzo a las 15H15 en Madrid.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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