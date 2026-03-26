La Selección de Ecuador ya tiene una baja muy delicada para jugar contra Países Bajos en los amistosos de la fecha FIFA. Beccacece decidió convocar a Nilson Angulo que venía lesionado, y ahora se confirmó otra noticia para el delantero que sorprende a todos.

Nilson Angulo solo estará con la Selección de Ecuador hasta el sábado y no jugará ante Marruecos y tampoco contra Países Bajos. El delantero ya venía lesionado, pero Beccacece decidió convocarlo en un movimiento absolutamente sorpresivo y ahora simplemente será dado de baja tras el encuentro ante Marruecos.

Angulo se lesionó en la Premier League, pero nuevamente Beccacece en su polémica movida decide convocarlo y luego lo desafecta. El entrenador lleva repitiendo este tipo de conductas desde hace varios amistosos o partidos oficiales.

Ahora Nilson deberá volver a Inglaterra para seguir con su recuperación y apuntar a tener regularidad en el mes de abril y mayo para llegar con el nivel esperado al Mundial 2026. Cuando está sano es titular absoluto en la Selección de Ecuador y una solución en ataque.

Nilson Angulo se lesionó en la Premier League con Sunderland. (Foto: GettyImages)

Esta convocatoria de la Selección de Ecuador está plagada de lesiones, y se han dado varios cambios en algunos casos y otros no. Ahora Beccacece también confirmó que Denil Castillo tuvo una molestia en los recientes entrenamientos y está casi descartado para jugar ante Marruecos.

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Los números de Nilson Angulo en esta temporada en la Premier League

ver también Marruecos vs Ecuador: ¿Qué canal pasa el partido amistoso internacional?

En esta temporada, Nilson Angulo solo ha jugado un total de 6 de partidos en la Premier League. El ecuatoriano fue fichado sobre el final del mercado por el Sunderland y eso evitó que se acople rápido. No ha marcado goles ni ha dado asistencias.

¿A qué hora juega Ecuador contra Marruecos?

El partido entre Ecuador y Marruecos comenzará desde las 15H15 (EC) de este viernes, 27 de marzo de 2026. El partido se disputará Madrid-España, cuidad donde ‘La Tri’ busca su primera victoria.

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En síntesis: