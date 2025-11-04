Óscar Zambrano cumplió su sanción y ya tiene NUEVO equipo para el 2026

Fin de la espera para Óscar Zambrano, el volante ecuatoriano cumplió su sanción por dopaje y ahora el jugador ya está listo para volver a las canchas. Tiago Nunes lo quería retener en Liga de Quito pero Zambrano ya viajó y fue presentado en su nuevo club.

El NK Maribor lo anunció en sus redes sociales oficiales, así el ‘tricolor’ tendrá su segunda experiencia internacional en Eslovenia. El futbolista fue vendido por cerca de 3 millones de dólares según fuentes extraoficiales.

Los ‘albos’ se quedaron con un porcentaje de sus derechos de cara a una futura venta. Zambrano jugó por última vez en LigaPro en marzo 2024 y luego se hizo oficial su sanción por CONMEBOL.

Zambrano tenía chances de ser comprado por el Hull City, sin embargo el equipo de la Championship no hizo uso de su opción. Tiago Nunes lo vio en los entrenamientos y quería mantenerlo pero cuándo el brasileño llegó ya estaba vendido a Europa.

No solo la U estaba pendiente de Zambrano, Sebastián Beccacece contó que le vienen haciendo seguimiento y que es uno de los jugadores tomados en cuenta para la Selección de Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Óscar Zambrano con la camiseta de su nuevo club. Foto: NK Maribor.

El valor de mercado de Óscar Zambrano

El volante ecuatoriano, según Transfermark, tiene un valor de mercado de 2.5 millones de dólares. No obstante, la sanción FIFA y estar más de 1 año sin jugar por el doping positivo, hizo que la negociación por el jugador de Liga de Quito siempre fuera a la baja.

