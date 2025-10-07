Liga de Quito podría recibir un nuevo ‘golpe’ de parte de Esteban Paz y es que Leones del Norte daría la sorpresa en el mercado de fichajes. El club de LigaPro Serie B le quitaría un fichaje que quieren los ‘albos’.

Según medios capitalinos, Leones del Norte está negociando el fichaje de Alejandro Tobar. El volante figura del Deportivo Cuenca es del interés de Liga de Quito pero ahora Leones busca quitárselo.

El jugador pertenece a Independiente del Valle pero el club ‘Negriazul’ no lo tuvo en planes este 2025 y tampoco lo tendría para el 2026. Alejandro Tobar viene negociando con los ‘albos’ desde hace semanas.

La decisión de Tobar mucho dependerá de si Leones del Norte logra o no ascender a la Serie A. Actualmente son punteros a falta de cerca de seis partidos para que se acabe el torneo.

Leones del Norte se encontraba en puestos poco protagonistas hasta que Esteban Paz y su equipo asumieron la directiva del club. Ficharon jugadores con experiencia en primera y ahora están cerca de lograr el ascenso.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Por qué se fue Esteban Paz de Liga de Quito?

Tras el 2023, Liga de Quito a través de sus socios decidió poner fin a la Comisión de Fútbol, lo que generó que Esteban Paz y varios de sus colaboradores dejaran el equipo.