Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League

Patrick Mercado será la siguiente venta millonaria de Independiente del Valle cuando de el salto a la Premier League. El Chelsea y Wolverhampton quieren al joven volante ecuatoriano y ya se conoce el salario que ganaría.

Tanto los ‘blues’ como los ‘wolves’ están dispuestos a pagarle cerca de 1.2 millones de dólares al año al ‘tricolor’. Esta cifra representaría un salario mensual con un aumento de más de diez veces lo que gana en la actualidad.

El club que lo quiere no solo pagará millones en salario, si no que tendrá que pagar cerca de 7 millones de dólares a Independiente. Esta cifra es histórica, siendo más de lo que pagó el Brighton por Moisés Caicedo.

A Mercado lo contactaron desde Portugal, Brasil, Bélgica e Inglaterra, estuvo a nada de ser vendido a la Premier League en junio. Desde IDV contaron que su traspaso no se dio por que el club comprador no liberó un cupo de extranjero.

Patrick Mercado – Independiente del Valle.

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En toda la temporada, Mercado ha jugado un total de 40 partidos entre la LigaPro, Copa Sudamericana, Libertadores, y otros torneos. El futbolista lleva ya 7 goles y ha dado 10 asistencias. Ha sumado en cancha más de 2.000 minutos siendo de lo más regular.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

Patrik Mercado actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros y un contrato hasta finales de 2026. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría salir por esa cifra o menos, ya que al tener pocos meses de contrato se le complica a IDV pedir una gran cifra.