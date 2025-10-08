Es tendencia:
logotipo del encabezado
Chelsea

Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League

El volante ecuatoriano Patrik Mercado tiene opciones de ir a la Premier League y ya se conocen los millones que ganará como salario.

Por Gustavo Dávila

Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League
Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League

Patrick Mercado será la siguiente venta millonaria de Independiente del Valle cuando de el salto a la Premier League. El Chelsea y Wolverhampton quieren al joven volante ecuatoriano y ya se conoce el salario que ganaría.

Tanto los ‘blues’ como los ‘wolves’ están dispuestos a pagarle cerca de 1.2 millones de dólares al año al ‘tricolor’. Esta cifra representaría un salario mensual con un aumento de más de diez veces lo que gana en la actualidad.

El club que lo quiere no solo pagará millones en salario, si no que tendrá que pagar cerca de 7 millones de dólares a Independiente. Esta cifra es histórica, siendo más de lo que pagó el Brighton por Moisés Caicedo.

A Mercado lo contactaron desde Portugal, Brasil, Bélgica e Inglaterra, estuvo a nada de ser vendido a la Premier League en junio. Desde IDV contaron que su traspaso no se dio por que el club comprador no liberó un cupo de extranjero.

¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

ver también

¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

Patrick Mercado - Independiente del Valle.

Patrick Mercado – Independiente del Valle.

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

ver también

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

¡Los elegidos de Beccacece! La prelista de Ecuador para el Mundial 2026

ver también

¡Los elegidos de Beccacece! La prelista de Ecuador para el Mundial 2026

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En toda la temporada, Mercado ha jugado un total de 40 partidos entre la LigaPro, Copa Sudamericana, Libertadores, y otros torneos. El futbolista lleva ya 7 goles y ha dado 10 asistencias. Ha sumado en cancha más de 2.000 minutos siendo de lo más regular.

Publicidad
Sorpresa en LigaPro: Leones del Norte le quitaría un jugador a Liga de Quito

ver también

Sorpresa en LigaPro: Leones del Norte le quitaría un jugador a Liga de Quito

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

Patrik Mercado actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros y un contrato hasta finales de 2026. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría salir por esa cifra o menos, ya que al tener pocos meses de contrato se le complica a IDV pedir una gran cifra.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Deja Independiente del Valle? Junior Sornoza confirma donde quiere jugar en 2026
Fútbol de Ecuador

¿Deja Independiente del Valle? Junior Sornoza confirma donde quiere jugar en 2026

Así quedó la tabla del hexagonal de LigaPro tras la goleada de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Así quedó la tabla del hexagonal de LigaPro tras la goleada de Independiente del Valle

Los señalados de Barcelona tras la goleada de Independiente del Valle: “Deben irse hoy mismo”
Fútbol de Ecuador

Los señalados de Barcelona tras la goleada de Independiente del Valle: “Deben irse hoy mismo”

Tiene de ídolo a Xabi Alonso y llegaría a Real Madrid con Nico Paz
LaLiga

Tiene de ídolo a Xabi Alonso y llegaría a Real Madrid con Nico Paz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo