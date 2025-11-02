La otra sorpresa que convocará Beccacece a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador ya empieza a pensar en lo que serán los amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Desde los medios revelan que además de Jeremy Arevalo, Sebastián Beccacece y su cuerpo técnico siguen de cerca a otro delantero.

Djorkaeff Reasco se ha metido en la consideración para esta fecha FIFA, esto en el marco de altenrativas que está buscando el DT. El delantero ecuatoriano viene de marcar un triplete con El Nacional.

Tras un irregular paso por Barcelona, Reasco llegó a El Nacional donde además de ser titular ha sido clave para levantar al equipo en su lucha por no descender y para materse en Copa Sudamericana.

Reasco no es ajeno a la Selección de Ecuador, de hecho fue de los convocados de Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar 2022. En Liga de Quito fue uno de los goleadores desde juvenil.

Con la inclusión de Jeremy Arevalo y Djorkaeff Reasco, el DT tendrá que elegir a qué jugadores les da descanso. Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana podrían tener descanso en esta doble fecha FIFA.

Djorkaeff Reasco lleva 31 partidos jugados este año y ya anotó 18 goles y 7 asistencias, siendo uno de sus mejores años de su carrera. Tiene ofertas para jugar en Europa en el 2026.

Djorkaeff Reasco – Selección Ecuador Qatar 2022.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.