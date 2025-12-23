Jeremy Arévalo dejará Racing de Santander en España y será nuevo jugador de Stuttgart para la siguiente temporada. Sin embargo, el jugador ecuatoriano ya recibió una noticia que inmediatamente cambia todo el panorama para él. Su cláusula se pagaría en enero.

Según trasciende desde Alemania y de diferentes fuentes de Europa, Stuttgart seguiría en el mercado de fichajes buscando a otro delantero. Siendo el goleador de Real Madrid en el Mundial de Clubes, Gonzalo García, uno de los hombres que más interesa, pero que aún está lejos de llegar. También hay otros nombres en carpeta que pueden llegar al club en enero de 2026.

Stuttgart sigue buscando delanteros después de perder en este mercado de fichajes a Woltemade, quien la viene rompiendo en el Newcastle. Aunque está lejos de lo que fue la temporada anterior, el club de la Bundesliga quiere afinar su ataque para 2026 y por eso Arévalo no tendría un lugar seguro.

Jeremy Arévalo ya tiene claro que debe competir con jugadores como Undav, que viene respondiendo en la cancha en diferentes partidos. Para el ecuatoriano, esta sería la primera experiencia fuera de España y en un equipo de la primera categoría.

El salto de Arévalo a la Bundesliga también se hace pensando en la posibilidad de que el delantero ecuatoriano pueda rendir al mejor nivel para llegar con confianza al Mundial de 2026. Recientemente, fue convocado por Beccacece para jugar los amistosos.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Arévalo jugó con Racing de Santander 18 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado ya 8 goles y este nivel lo lleva a dar el salto a Alemania para jugar con un equipo de primera división.

¿Cuánto costó la transferencia de Jeremy Arévalo?

La llegada de Arévalo a Alemania se da mediante el pago de su cláusula de rescisión. El jugador ecuatoriano abandona Racing por una venta que supera los 7 millones de euros. Dejando así un ingreso millonario para el club español, que actualmente juega en Segunda Categoría.

