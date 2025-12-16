William Pacho hizo historia este martes luego de ser el primer ecuatoriano en estar incluido en el once de los premios FIFA The Best y ahora recibió una segunda gran noticia. El defensor del PSG tiene nuevo valor de mercado y se recotizó.
El portal TransferMarkt pone a William Pacho con una cotización de 70 millones de euros. Esto lo pone como el segundo ecuatoriano más caro de la plataforma especializada en fichajes.
William Pacho llegó al PSG a cambio de 45 millones desde el Eintracht Frankfurt, aunque si un club lo quiere deberá pagar cerca de los 90 millones, mucho más de lo que señala la plataforma.
El ex Independiente del Valle ya ha recibido sondeos del Real Madrid y Liverpool, aunque con ya seis títulos en su primera temporada, no hay intención de ninguna de las partes de irse.
El ecuatoriano más caro en TransferMarkt es Moisés Caicedo con 110 millones de euros desde que llegó al Chelsea hace tres temporadas. El volante también estuvo nominado al The Best.
¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?
William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano apenas está viviendo su segunda temporada en Francia y por lo general el PSG nunca pone fácil la salida de algún jugador que quiere mantener, como ya ha pasado en otros casos.
