Pedro Ortiz no es más jugador de Emelec y este sería su nuevo equipo para 2027

Pedro Ortiz se encamina a tener nuevo equipo para la siguiente temporada, tras terminar, entre críticas, su paso por Emelec.

Pedro Ortiz terminó su etapa como arquero de Emelec, después de 7 años de altos y bajos vistiendo los colores del equipo azul. El portero fue reconocido en varias temporadas como el mejor arquero del fútbol ecuatoriano, pero nunca pudo ganar un campeonato con el ‘Bombillo’. Ahora su destino está en otro equipo.

Los dos equipos más interesados en quedarse con Pedro Ortiz como nuevo jugador son Universidad Católica y Aucas. Los dos equipos de la capital van por el portero ecuatoriano, que puede negociar con el equipo que él desee, puesto que, estará libre en el mercado.

Emelec tenía la intención de quedarse con Pedro Ortiz, puesto que, hay que recordar que comenzó la temporada como el “mejor arquero de la LigaPro 2025″. No obstante, su nivel bajó demasiado en el segundo semestre, al punto de marcharse entre críticas.

Ortiz cierra un ciclo que estuvo lejos de ser exitoso en Emelec y también uno que da la sensación pudo ser mejor y terminar antes. En su mejor momento, Barcelona SC o Liga de Quito estuvieron interesados en él, pero optó por quedarse en Emelec.

Pedro Ortiz se marcha de Emelec para 2027. (Foto: GettyImages)

Ahora, Emelec también tiene que buscar un nuevo arquero y nombres no vienen faltando para el club. Incluso, hace poco se especuló con la posibilidad de que pueda llegar Hernán Galíndez. Se esperan novedades en las siguientes semanas en este lugar.

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Las estadísticas de Pedro Ortiz en esta temporada con Emelec

En toda la temporada vistiendo los colores de Emelec, Pedro Ortiz jugó un total de 25 partidos entre todas las competencias. El arquero recibió un total de 33 goles en contra y apenas pudo dejar su arco en 0 en 6 ocasiones. Sumó en cancha poco más de 2.000 minutos.

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