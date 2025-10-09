Es tendencia:
Piero Hincapié

¿Peligra el Mundial? Desde Inglaterra revelan cuándo volverá a jugar Piero Hincapié

Piero Hincapié no juega hace más de un mes y en Inglaterra dan detalles de cuándo volverá a estar listo el seleccionado ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Piero Hincapié empieza a preocupar a los hinchas de la Selección de Ecuador luego de cumplir ya casi un mes fuera de las canchas. Desde Inglaterra hablan de cuándo volverá a jugar el defensa ecuatoriano.

Para calma de los hinchas del Arsenal y de la ‘Tri’, Piero Hincapié volverá a estar a disposición de Mikel Arteta luego del receso de la fecha FIFA. El central podría tener su debut en la Premier League en poco más de diez días.

La otra expectativa que tienen los hinchas de los ‘Gunners’ y de la ‘Tri’ es ver si por fin Hincapié volverá a tener minutos. Desde su llegada, solo ha tenido 6 minutos en el club.

Hincapié es una de las bajas confirmadas de la Selección de Ecuador en esta fecha FIFA por su lesión en la pelvis. El ex Bayer Leverkusen completó toda las las Eliminatorias con la Tri siempre que estuvo disponible.

Piero Hincapié debut vs. Arsenal. Foto: Getty.

Piero Hincapié le cuesta al Arsenal los 52 millones de dólares de su cláusula a pagarse el próximo año. En tema salarial son cerca de 4 millones lo que cobra el ‘tricolor’.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

¿Cuándo se recuperará Piero Hincapié de su lesión?

Desde Inglaterra y desde Arsenal han revelado que esperan contar con Piero Hincapié para después del parón de fecha FIFA. Es decir, a mediados del mes de octubre, Hincapié ya debería estar disponible en Arsenal para jugar con los ‘Gunners’.

