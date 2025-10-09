Es tendencia:
¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

Liga de Quito tendrá el regreso de cinco jugadores para el 2026 esto en medio de pedidos de fichajes de los hinchas.

Por Gustavo Dávila

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026. Foto: Getty

Concentrados en cerrar de la mejor manera el año y seguir en carrera en la Copa Libertadores, Liga de Quito también empieza a pensar en la plantilla del próximo año. Los ‘albos’ tienen asegurado cinco regresos de jugadores que están cedidos en otros clubes.

En la delantera, Jairón Charcopa y Michael Bermúdez acaban sus cesiones con Mushuc Runa y Orense SC respectivamente y deberán volver a Liga el próximo año. En la ofensiva también se dará el regreso de Ariel Mina y Luis Estupiñán, ambos extremos cedidos a Vinotinto y Deportivo Cuenca.

Madison Julio, también finaliza su préstamo con Vinotinto y deberá volver. El volante ecuatoriano no contó para ‘Vitamina’ Sánchez y lo prestaron en dos ocasiones en este 2025.

Otro elemento cedido es Juan Sebastián Rodríguez, considerado una de las promesas del fútbol ecuatoriano. Su préstamo al fútbol de Portugal acaba en el 2026.

Ariel Mina y Jairo Charcopa fueron parte del plantel campeón del doblete 2023. Foto: Getty.

Ariel Mina y Jairo Charcopa fueron parte del plantel campeón del doblete 2023. Foto: Getty.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
