¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

El PSG sería el nuevo interesado en fichar a Moisés Caicedo del Chelsea sabiendo que su contratación costaría al menos 150 millones de euros. No es utópico pero el club francés primero deberá vender a varios jugadores para cumplir con la normativa.

El vigente campeón de la Champions League deberá vender jugadores por al menos 120 millones de euros para afrontar la operación para el volante ecuatoriano. Lucas Hernández, Gonzalo Ramos, Fabián Ruiz y Lucas Beraldo, son los jugadores que podrían generar ingresos importantes pese a sus nombres destacados.

Además de estos, se sabe que el PSG podría recibir ofertas por sus titulares como Nuno Mendes y Vitinha, con sondeos de parte del Real Madrid. Si estas ventas se concretan o los anteriores mencionados, los franceses sumarán más de 150 millones de euros.

De esta forma el PSG podrá afrontar un fichaje ‘galáctico’ sin saltarse la normativa de la UEFA sobre el Fair Play Financiero. El club ya ha recibido sanciones y multas por saltarse esta norma.

ver también ¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

William Pacho – PSG.

ver también ¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

Sobre las figuras como el ecuatoriano William Pacho, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmané Dembelé entre otros, es casi imposible que el club los deje ir salvo por cifras extraordinarias.

Publicidad

Publicidad

ver también Ahora John Yeboah podría dar el salto a un gigante de Europa

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 8 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 3 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

ver también ¿Otro más al Calcio? Inter Milán viajó a ver a seleccionado ecuatoriano

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.