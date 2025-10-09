Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

Cómo ha sido desde hace varios años, Pedro Ortiz es una de las figuras de Emelec pese al mal momento colectivo del equipo. El arquero ecuatoriano fue clave en la clasificación vs. Leones del Norte en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo.

Por tercer mercado consecutivo, el arquero Pedro Ortiz tendría sondeos de la MLS y de la Liga MX para dejar Emelec y la LigaPro para ir al exterior. El portero no cierra a la posibilidad de irse al extranjero por primera vez en su carrera.

El arquero es parte de los jugadores que viene arrastrando varios meses de salarios impagos, y es uno de los que podría buscar su salida. En Ecuador, Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle lo sondearon.

Su salida podría dejarle a Emelec más de 1.5 millones de dólares, una cifra importante por un jugador que incluso fue parte de la Selección de Ecuador en el proceso del DT anterior.

Pedro Ortiz – Ecuador

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

La FIFA ya sancionó a Emelec por deudas

Desde mediados de 2024, Emelec viene arrastrando varios castigos de la FIFA por no pagar a ex jugadores que estuvieron el club y a los que se les debía sueldos y premios. El club llegó a tener más de 5 castigos en la FIFA, que le impedían poder fichar a nuevos jugadores. Se levantó todo en junio de 2025.