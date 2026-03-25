Moisés Caicedo respondió al interés de Real Madrid y a diferencia de lo que esperaban todos los hinchas ‘Merengues’, el jugador ecuatoriano demostró mucho respeto por Chelsea y aseguró que quiere ser una leyenda con los ‘Blues’. Además, el ecuatoriano tiene varios años de contrato aún.

Pese a que Moisés Caicedo respondió que su prioridad en Chelsea, desde España medios como El Chiringuito y otros avisan que Real Madrid sí buscará un pivote en el siguiente mercado de fichajes y el jugador ecuatoriano sigue estando en lista para este fichaje.

“Yo solamente estoy enfocado en mi club ahora, tengo contrato allí en mi club, y quiero ser ahí una leyenda“, comentó el ecuatoriano. A muchos aficionados tricolores sorprendió esta postura de Moisés Caicedo, pero no lo descarta del todo en la lista de fichajes.

Sin embargo, hay dos grandes problemas que dificultan esa contratación. Moisés Caicedo tiene contrato hasta 2031 en Chelsea, y ahora mismo es uno de lo pivotes más caros del mundo. Hace 3 años, Chelsea estuvo pagando poco más de 115 millones por él.

Tweet placeholder

Aunque los rechazó, varios aficionados del Real Madrid comentaron que Moisés Caicedo ahora mismo es mejor que Camavinga y Tchouaméni, que ocupan esa posición en el equipo ‘Merengue’. El tricolor también comentó hace varios años que su sueño es jugar con Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

El sueño de Moisés Caicedo es jugar con Real Madrid

ver también La Selección de Ecuador sufre otra baja de última hora para jugar ante Marruecos en amistoso internacional

Hace 3 años en una entrevista para Carrusel Deportivo, Moisés Caicedo decía esto: “Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y uno sueña en grande. Ahora estoy haciendo las cosas muy bien y por qué no algún día jugar ahí y levantar una Champions con el Real Madrid, es algo que puede suceder y que me gustaría cumplirlo”, afirmó el ecuatoriano.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Moisés Caicedo tiene un valor de mercado de 110 millones de euros. El Real Madrid, para comprarlo, debería gastar más de 130 millones de euros y el club ‘Merengue’ no acostumbra a gastar esta cifra en volantes defensivos.

Encuesta¿Si fueras Moisés Caicedo qué equipo eliges? ¿Si fueras Moisés Caicedo qué equipo eliges? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: