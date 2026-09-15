Revelan varios detalles de la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con Ecuador: ¿Cuándo sale?

Marcelo Gallardo ya es el nuevo DT de la Selección de Ecuador y se espera que su lista se revele muy pronto en los próximos días. Ecuador tiene 3 partidos amistosos en el mes de septiembre y octubre, por lo cual, se debe dar una nueva convocatoria muy pronto.
De acuerdo a la información de Johanna Calderón, esta semana saldrá la lista de Marcelo Gallardo como nuevo DT de Ecuador. Con prácticamente nada de trabajo y relación con los jugadores de ‘La Tri’, se revela que no habrá grandes cambios en la lista de Ecuador.
¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección de Ecuador?
La nueva convocatoria y lista de la Selección de Ecuador saldrá el próximo fin de semana, según ha trascendido en la prensa. Será la primera lista del ‘Muñeco’ con ‘La Tri’ y se espera que esta no tenga muchos cambios de lo que fue el listado mundialista.
Gallardo siempre fue la primera opción de Ecuador, pero su llegada estuvo muy dilatada en los últimos días, por varios motivos, pero sobre todo porque no había un acuerdo en el Consejo de la FEF. Ahora ya todo está listo y se espera al argentino en Ecuador.
Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026
Que la gente crea, porque tiene con qué creer.
Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4
Con Gallardo como nuevo DT, la Selección de Ecuador también arranca un nuevo ciclo y se espera grandes resultados. La llegada del ex DT de River Plate significa un aumento de expectativa para un equipo que no deja de crecer, pero que en el Mundial quedó debiendo.
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El sueldo y contrato de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador
Marcelo Gallardo firmó con la Selección de Ecuador, un contrato de 4 años. El DT no tiene cláusula de salida, por lo cual, el principal objetivo es la Copa América y el Mundial 2030. Con ‘La Tri’ también, Gallardo cobraría un salario cercano a los 3.5 millones.
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En síntesis:
- Marcelo Gallardo revelará su primera convocatoria con la Selección de Ecuador este fin de semana.
- Sin grandes cambios respecto a la lista mundialista será la primera convocatoria de Marcelo Gallardo.
- 3.5 millones de dólares y cuatro años contempla el contrato de Marcelo Gallardo en Ecuador.