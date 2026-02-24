El lunes el mundo River Plate recibió la noticia de que Marcelo Gallardo pone fin a su segundo ciclo con el gigante de Argentina, ahora en Ecuador está la pregunta ¿qué pasará con Kendry Páez, el volante ecuatoriano que fue traído por el ‘Muñeco’ en este mercado?

En principio no habría motivo para pensar una salida inmediata de Kendry, ya que su fichaje fue con el ok de la actual directiva, así mismo en junio hay la posibilidad de una revisión de su contrato por parte del Chelsea. Su llegada se dio sin costo, lo que aliviana la presión para River mientras que los blues deben hacer funcionar un fichaje que costó 20 millones de euros.

Con Gallardo, Kendry Páez estuvo cerca de un mes, jugando poco más de 40 minutos en dos partidos, y quedándose sin jugar en dos encuentros más. El fin de semana pintaba para que juegue todo el segundo tiempo del 0-1 vs. Vélez pero su lesión en el hombro lo sacó temprano.

Kendry Páez estará algunas semanas fuera mientras se recupera de su lesión, esto también pone en duda si llegará con plenitud de condiciones para jugar el Mundial con la Selección de Ecuador.

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano tiene, en teoría, un préstamo largo con River, pero si no juega el 50% de los partidos en este semestre, hay una opción de repesca para que regrese a Chelsea, pero en principio se quedará hasta junio.

Los detalles de la lesión de Kendry Páez

En el programa Cuidemos el Fútbol de Azzenstream se reveló que el ecuatoriano podría tener una luxación de hombro. “Van a analizar la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente y esa lesión demandará entre 3 y 4 meses de recuperación“, revelaron.

Kendry Páez sufrió una dura caída vs. Vélez. Foto: Getty

