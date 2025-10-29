Gonzalo Plata se acaba de ganar una insólita tarjeta roja en la Copa Libertadores por agredir a Marcos Rojo. El delantero ecuatoriano dejó a Flamengo con 10 en la semifinales de la Copa, por un insólito cruce con Marcos Rojo, donde lo terminó golpeando.

El ecuatoriano reclamaba una falta, Rojo lo fue a levantar, y Plata reaccionó de la peor manera. El ecuatoriano perdió totalmente los papeles y arrojó goles, con los que impactó a Marcos Rojo. El VAR revisó la jugada, pero sirvió de poco y ratificaron la tarjeta roja.

Con esta tarjeta, Gonzalo Plata se pierde una eventual final con Flamengo y también el siguiente partido internacional que tendrá que jugar el ‘Fla’ en la CONMEBOL.

Con esta polémica, Gonzalo Plata cierra una semana para el olvido en Brasil. El ecuatoriano fue cuestionado por presuntamente irse de fiesta a poco del partido y ahora también dejó a su equipo con tan solo 10 jugadores en lo que es una semifinal continental.

Segunda expulsión para Gonzalo Plata en esta Copa Libertadores

Ya Gonzalo Plata había sido expulsado en la Copa Libertadores, en los cuartos de final, pero en ese momento fue por una doble amarilla, mal sancionada. Flamengo apeló y el ecuatoriano terminó regresando. Ahora es imposible que pueda apelarse esta roja.

