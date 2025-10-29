Es tendencia:
Emelec

Jugador de Emelec sortea una camiseta para conseguir dinero para los trabajadores del club

La situación financiera de Emelec es cada vez más precaria.

Por Jose Cedeño Mendoza

Jugador de Emelec sortea su camiseta para ayudar a los trabajadores del club
© IMAGO/Agencia Prensa-IndependienteJugador de Emelec sortea su camiseta para ayudar a los trabajadores del club

Emelec vive un momento económico de terror, ya que el equipo ecuatoriano, tiene una gigante deuda con sus jugadores. Sin embargo, también ahora se revela que tiene una gran deuda con los trabajadores del equipo que tampoco cobran sus salarios.

Ahora se reveló que Alexander González está sorteando su camiseta para conseguir recursos económicos que le permitan ayudar a los trabajadores de Emelec. El futbolista quiere apoyar a estas personas que estarían sin cobrar entre 4 a 5 meses.

Este gesto de González ha desatado grandes muestras de apoyos para el jugador venezolano, que hace un par de semanas reveló que se quería ir porque igual le debían varios meses. Se quedó y ahora trata de ayudar a quien, habitualmente, son los más olvidados en los equipos.

Desde la directiva de Emelec no se han expresado por esta lamentable situación, pero las críticas para ellos no han faltado. Asimismo, los jugadores han lanzado un duro comunicado donde rechazan los dichos del presidente sobre los meses que le deben al plantel.

Desde la plantilla de Emelec también se ha revelado que volverán a entrenar, ya que son conscientes de que estas paras afectan a su rendimiento y el club ahora pelea por el cupo a Sudamericana en el segundo hexagonal y también están en semis de la Copa Ecuador.

El comunicado de los jugadores de Emelec

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, salió a declarar que no le deben 7 meses a los jugadores y esto enojó a la plantilla que lanzó un duro comunicado en redes sociales:

En síntesis

  • Alexander González sortea su camiseta para ayudar a trabajadores de Emelec con salarios pendientes.
  • Los trabajadores de Emelec llevan entre 4 a 5 meses sin cobrar sus salarios, sumándose a la deuda con jugadores.
  • Los jugadores de Emelec emitieron un comunicado rechazando dichos del presidente sobre los meses de deuda.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
