Polémica total: Ecuador votó por estos 10 jugadores al Balón de Oro y no por William Pacho

En Ecuador eligieron a otros jugadores antes que a su propio William Pacho para el Balón de Oro.

William Pacho acabó en el puesto 20 de los 30 mejores para el Balón de Oro 2026, sin embargo, ahora la polémica viene creciendo porque el central del PSG pudo terminar más arriba. No obstante, la gran sorpresa es que ni es su propio país votaron por él.

Se reveló el top 10 del periodista Patricio Cornejo, que vota por Ecuador para el Balón de Oro, sin embargo, se confirmó que el comunicador decidió no votar por el central ecuatoriano. El comunicador puso a otros jugadores antes que al mejor representante ecuatoriano.

Así fue el voto de Ecuador en el Balón de Oro:

Mbappé Kane Olise Dembélé Yamal Rice Haaland Fabián Ruiz Lautaro Martínez Luis Díaz

Al periodista salieron a criticarlo en redes sociales después de que se revelaran los 10 votos y así respondió: “Cuestión de criterio, no estoy obligado a coincidir con el suyo.” En Colombia, por ejemplo, sí votaron al ecuatoriano entre los 10 mejores del mundo.

Ecuador no votó por Pacho. (Captura de pantalla)

William Pacho se ha coronado como el mejor jugador de la historia de Ecuador, ganando 2 Champions League y destacando en uno de los equipos de la época como el PSG. De ahí que, a los ecuatorianos moleste totalmente que se excluya al ecuatoriano.

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El valor de mercado de William Pacho

Ahora mismo el valor de mercado de William Pacho es de 80 millones de euros. El central ecuatoriano es uno de los centrales más caros del mundo, el tercero. Vive el mejor momento de su carrera, y según lo que gane el PSG, podría volver a ser nominado al Balón de Oro en 2027.

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En síntesis: