La nueva prueba que presentó la defensa de Christian Lara para que el jugador pueda salir de la cárcel, tras ser detenido por un robo a mano armada.

A comienzos del mes de abril se revelaba el gran escándalo de la detención de Christian Lara tras ser chofer de un vehículo que esperaba a delincuentes que estaban asaltando a mano armada en Quito. En medio de los rumores, ahora sale otra prueba para ayudar al ‘Diablito’ a salir de la cárcel.

De acuerdo a la revelación de Diario Extra, la defensa de Christian Lara ha presentado los arraigos familiares y laborales que tenía el exjugador de la Selección de Ecuador. Se reveló un certificado que detalla que Lara trabajaba en una empresa automotriz ganando un sueldo de 500 dólares.

Ese certificado laboral fue presentado como una prueba más en la defensa que busca se revoque la prisión preventiva sobre el exjugador de Barcelona SC, Liga de Quito, El Nacional y otros. Además, se detalla que en ese trabajo Lara colaboraba con “publicidad y creación de contenido”, revela Extra.

En el certificado se detalla que Lara habría cumplido con sus funciones y estaba percibiendo un salario cercano a los 500 dólares, este era variable de acuerdo a lo que el exfutbolista lograra en su trabajo y a los resultado que se obtengan en el mismo.

Christian Lara jugó en el Mundial 2006 con Ecuador. (Foto: Imago)

Adicionalmente a estas pruebas también se detalla que Christian Lara estaba trabajando como un conductor de las aplicaciones de movilidad. No obstante, las audiencias no se han podido instalar y el exseleccionado de Ecuador y mundialista aún está preso.

Publicidad

La condena que podría recibir Christian Lara

En caso de que estos nuevos argumentos de la defensa no sean suficientes, el ‘Diablito’ Lara sería condenado a varios años en la cárcel si es declarado culpable por diferentes delitos. El futbolista también llegó a tener varias denuncias en Fiscalía.

Encuesta¿Christian Lara saldrá de cárcel? ¿Christian Lara saldrá de cárcel? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: