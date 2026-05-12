Barcelona SC se mide a Insutec por la Copa Ecuador y ahora confirman el histórico premio que podría recibir su rival.

Este martes 12 de mayo de 2026 Insutec va por el resultado más importante de su historia y buscará eliminar a Barcelona SC en la Copa Ecuador. El equipo de Los Ríos tiene la gran oportunidad de meterse en la portada de todos los medios y también de ganar un importante premio económico.

En una entrevista con El Universo, Danilo Viteri, gerente de Insutec, confirmó que en caso de hacer historia en esta Copa Ecuador y eliminar a los amarillos, los jugadores del club recibirán el mejor premio económico de toda su historia. Actualmente juegan en el ascenso nacional (tercera categoría).

“La fiesta va a ser el partido. Barcelona SC va a tener un 80 o 90% del estadio y el resto nosotros. Hay un alto porcentaje de entradas vendidas y esperamos estadio lleno. Por supuesto, está pactado el mejor premio que Insutec ha entregado a sus jugadores a lo largo de su historia“, comentó el directivo a El Universo.

Insutec se clasificó a la Copa Ecuador por ser el campeón de la provincia de Los Ríos, sin embargo, en los papeles aparece muy por debajo de Barcelona SC y no es favorito aunque haga de local. El equipo tiene como gran objetivo llegar a la Serie B en 2027.

Insutec va por el resultado más importante de su historia. (Foto: @fcinsutec)

Por otro lado, es un hecho que Barcelona SC ha estado lejos de brillar en la Copa Ecuador, los amarillos vienen de dos años consecutivos donde fueron eliminados en esta instancia. En 2024 primero cayeron ante Independiente Juniors y en 2025 fue Cuenca Juniors el que los eliminó.

Publicidad

¿Qué canal pasa el partido de Insutec vs Barcelona SC y a qué hora empieza?

Insutec enfrentará a Barcelona SC por los 16avos de la Copa Ecuador desde las 15H00 de este martes. Además, el encuentro se podrá ver también por la señal abierta de Teleamazonas.

Encuesta¿Qué equipo clasifica? ¿Qué equipo clasifica? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: