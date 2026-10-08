Radamel Falcao reapareció en club profesional y enciende rumores para el 2027

El colombiano Radamel Falcao reapareció en nuevo club profesional y enciende rumores en medio de su futuro para el 2027.

Radamel Falcao continúa sin club y, mientras define qué hará con su carrera, volvió a aparecer vinculado al fútbol profesional. El delantero colombiano reapareció en un equipo del exterior y las imágenes rápidamente alimentaron las especulaciones sobre un posible regreso a las canchas.

Falcao estuvo entrenando con las Águilas de la Universidad de Panamá, conjunto de la Segunda División del fútbol panameño. El goleador compartió una sesión con el plantel para aportar su experiencia y conocimiento, aunque todo apunta a que se trató de una actividad puntual y no de su llegada como nuevo jugador.

No es la primera vez que Falcao es relacionado con un club de Panamá. Anteriormente estuvo en el San Francisco FC, equipo de Primera División, e incluso participó en un partido benéfico. Aquella aparición generó rumores sobre una posible incorporación, pero desde la institución se encargaron de descartar esa posibilidad.

Mientras tanto, Millonarios todavía mantiene la ilusión de volver a contar con Falcao. Juan Guillermo Cuadrado, durante su presentación como jugador del conjunto embajador. Sin embargo, esa posibilidad parece lejana por ahora, especialmente teniendo en cuenta que el delantero tiene 40 años.

Por lo pronto, Falcao continúa entrenándose de manera particular y dejando claro que todavía no piensa en el retiro. Mientras espera una nueva oportunidad, el ‘Tigre’ también tendrá actividad en un amistoso de leyendas del Atlético de Madrid, club en el que dejó una de las etapas más importantes de su carrera.

El último club profesional de Radamel Falcao

Radamel Falcao estuvo en Millonarios hasta el 2024, luego de eso quedó libre y no pudo renovar con el club millonario para el 2026 debido a un tema tributario en Colombia.

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Radamel Falcao – Millonarios. Foto: Getty.

En resumen