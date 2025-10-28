Revelan el salario que tenía Christian Noboa en Emelec y los hinchas se sorprenden

Christian Noboa regresó como uno de los refuerzos más prometedores de Emelec en los últimos años tras una carrera entera en Rusia. Casi un año después se respondió la incógnita de cuánto cobró de salario el volante.

En una entrevista con diario El Universo, Christian Noboa contó que cobró 13 mil dólares mensuales, un valor considerablemente menor a lo que cobraba en Rusia. De igual forma se conoció que Noboa no cobró del club mientras estaba fuera de las canchas.

En Rusia Noboa ganaba más de 3 millones de dólares al año, tanto en el Zenit como en el Rostov y en el Sochi, en los tres siendo importante. Noboa alzó cinco trofeos en su paso por el fútbol de Rusia.

Hoy alejado de las canchas por una lesión en la rodilla que presentó complicaciones desde su tratamiento, Noboa sueña con un regreso a Emelec pero esta vez desde el rol de presidente.

Christian Noboa – Emelec presentación.

Cristhian Noboa no debutó con Emelec

Aunque su fichaje le produjo gran felicidad a Emelec, a la hinchada y al jugador, las cosas no terminaron saliendo nada bien y el futbolista no pudo ni debutar con el ‘Bombillo’. El futbolista apenas sumó minutos en la pretemporada y no jugó un solo partido oficial.

