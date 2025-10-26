Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Liga de Quito está en semifinales de Copa Libertadores y es natural que varios equipos internacionales pongan atención a varios de sus jugadores. Ricardo Adé entró en planes de varios equipos importantes de Sudamérica.

La información la dio su propio agente Johan Wilson, quién dio a conocer que el defensor haitiano de 35 años estaría en planes de grandes del continente. Uno de los interesados sería del fútbol argentino y además los brasileños Fluminense y el Inter de Porto Alegre.

Ricardo Adé fue renovado a inicios de año por lo que Liga tendría que negociar su salida si es que quiere venderlo. No serán menos de 2 millones de dólares lo que el club pedirá por su zaguero titular.

Los ‘albos’ irán por un nuevo defensor central tras salida de Aimar y posible salida de Allala, y si venden a Ricardo Adé tendrán que buscar dos zagueros de nivel de titular.

Ricardo Adé – Liga de Quito, Copa Libertadores 2025. Foto: Getty.

Ricardo Adé llegó al fútbol ecuatoriano en el 2021, pasó a Aucas en el 2022 y luego a Liga de Quito en el 2023. En cuatro años lleva tres títulos locales, una Copa Sudamericana y una Supercopa Ecuador.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.