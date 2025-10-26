Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Ricardo Adé es uno de los titulares y figuras de Liga de Quito y podría dejar el club ecuatoriano por un grande de América.

Por Gustavo Dávila

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América
Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Liga de Quito está en semifinales de Copa Libertadores y es natural que varios equipos internacionales pongan atención a varios de sus jugadores. Ricardo Adé entró en planes de varios equipos importantes de Sudamérica.

La información la dio su propio agente Johan Wilson, quién dio a conocer que el defensor haitiano de 35 años estaría en planes de grandes del continente. Uno de los interesados sería del fútbol argentino y además los brasileños Fluminense y el Inter de Porto Alegre.

Ricardo Adé fue renovado a inicios de año por lo que Liga tendría que negociar su salida si es que quiere venderlo. No serán menos de 2 millones de dólares lo que el club pedirá por su zaguero titular.

Los ‘albos’ irán por un nuevo defensor central tras salida de Aimar y posible salida de Allala, y si venden a Ricardo Adé tendrán que buscar dos zagueros de nivel de titular.

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

ver también

Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

Ricardo Adé – Liga de Quito, Copa Libertadores 2025. Foto: Getty.

Ricardo Adé – Liga de Quito, Copa Libertadores 2025. Foto: Getty.

Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

ver también

Figura de LigaPro rechaza a Barcelona para fichar por Liga de Quito

Ricardo Adé llegó al fútbol ecuatoriano en el 2021, pasó a Aucas en el 2022 y luego a Liga de Quito en el 2023. En cuatro años lleva tres títulos locales, una Copa Sudamericana y una Supercopa Ecuador.

Publicidad
Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

ver también

Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

ver también

Revelan los jugadores de LigaPro suspendidos por amaño de partidos

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores
Fútbol de Ecuador

Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

Álex Arce se fue de Liga de Quito por este motivo, mientras el equipo pelea por la Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

Álex Arce se fue de Liga de Quito por este motivo, mientras el equipo pelea por la Copa Libertadores

"Salven a Palmeiras": la reacción de los hinchas a que Wilmar Roldán sea el árbitro del partido ante Liga
Fútbol de Ecuador

"Salven a Palmeiras": la reacción de los hinchas a que Wilmar Roldán sea el árbitro del partido ante Liga

Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal
Fútbol de Ecuador

Piero Hincapié por fin debutó en la Premier League y así reaccionaron en el Arsenal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo