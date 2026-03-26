Gonzalo Plata protagonizó un nuevo escándalo en Brasil, donde se han revelado varios actos de indisciplina. El ecuatoriano faltó a entrenamientos de partidos importantes, porque antes se había ido de fiesta, fue encontrado con mujeres en los campos de entrenamientos y más cosas, por lo cual, el club ahora tomó una decisión.

De acuerdo a la revelación de ESPN Brasil, Flamengo dio el visto bueno para que el jugador ecuatoriano sea vendido. Por lo cual, el futbolista tricolor dejará Brasil después del Mundial de 2026. El club brasileño ya está buscando su reemplazo post Copa del Mundo.

En las próximas horas se darían los detalles del futuro del jugador ecuatoriano, aunque no se descarta que sea otro equipo de Brasil, el que lo acabe fichando para la siguiente temporada. Leonardo Jardim, DT del club, también ya aprobó la venta del ecuatoriano.

Platita no puede escapar de una dinámica de polémicas en su carrera en los últimos años. Esto incluso llevó a que el jugador ecuatoriano acabe fuera de las convocatorias para jugar la Copa América 2024 y pierda su lugar en la Selección de Ecuador por un largo tiempo.

Gonzalo Plata sería vendido por Flamengo. (Foto: GettyImages)

Estas indisciplinas de Gonzalo Plata también fueron un motivo para que el club acabe despidiendo a Filipe Luis. El DT brasileño estuvo al tanto de todo lo que sucedía con el jugador ecuatoriano y en lugar de poner “mano firme” optó por encubrirlo y dejarlo jugar.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

ver también ¿Se queda sin Mundial? Revelan cuánto tiempo estará lesionado Leonardo Campana

En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata apenas ha jugado un total de 11 partidos. El ecuatoriano ha perdido total protagonismo en este año, y eso se nota desde su escasa importancia en el club. Solo ha marcado 1 gol en poco más de 800 minutos.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado de Gonzalo Plata es de 8 millones de euros. Este sería un valor base por el ecuatoriano, puesto que, el club brasileño espera más de 20 millones por él, aunque las recientes polémicas le bajarían el precio.

Encuesta¿Dónde debe ir Gonzalo Plata después del Mundial 2026? ¿Dónde debe ir Gonzalo Plata después del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis