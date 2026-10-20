Robert Arboleda dejaría Sao Paulo y estos clubes lo quieren

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda dejaría la LigaPro para la siguiente temporada y hay cuatro clubes que lo quieren.

Tras un año irregular marcado por problemas disciplinarios, la etapa de Robert Arboleda en São Paulo podría estar llegando a su final. El defensor ecuatoriano ya tendría opciones para continuar su carrera en 2027, mientras el club brasileño analiza una reestructuración de su plantilla.

Según las informaciones que circulan en Brasil, Juventude y Fortaleza son los dos equipos interesados en fichar a Robert Arboleda. Ambos militan en la Serie B y mantienen aspiraciones de pelear por el ascenso al Brasileirao.

Si los dos equipos consiguen el ascenso, tendría mayores posibilidades de afrontar una negociación con cifras cercanas a los 40.000 dólares mensuales que Arboleda percibe actualmente. Precisamente ese salario obliga a su club pensar en su salida para el 2027.

São Paulo busca reducir su pasivo salarial y estaría dispuesto a desprenderse de varios jugadores, incluso de futbolistas que tienen protagonismo en el equipo. Arboleda continúa siendo titular, pero su elevado gasto además de que tiene mercado, lo empujarían fuera.

Desde Ecuador también habrían consultado por el defensor, Liga de Quito y Barcelona SC lo sondearon como posible refuerzo para 2027. Aunque ambos tendrían dificultades para igualar las condiciones económicas que ofrece São Paulo.

Marcelo Gallardo piensa en Robert Arboleda la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo quiso contar nuevamente con Robert Arboleda para la Selección de Ecuador, sin embargo el jugador declinó nuevamente la convocatoria.

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Robert Arboleda – Sao Paulo. Foto: Getty.

En resumen