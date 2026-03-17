No gustará a los hinchas: Revelaron el primer convocado a la Selección de Ecuador para los amistosos

Este martes 17 de marzo de 2026 se reveló el primer convocado de la Selección de Ecuador para jugar los amistosos ante Marruecos y Países Bajos a finales de mes. El equipo nacional todavía no confirma todos sus convocados, pero se revelan de a poco.

En sus redes sociales oficiales, el Kifisia confirmó que Moisés Ramírez fue convocado por la Selección de Ecuador para estos amistosos. El ex portero de Independiente del Valle vive un buen momento en Grecia y eso ayudó a que sea convocado.

Ramírez no deja de ser uno de los porteros más cuestionados en su convocatoria en la Selección de Ecuador. El joven portero vivía momentos muy irregulares en Independiente del Valle, y aún así Beccacece siempre confió en él y lo convocó para los diferentes partidos.

Ahora en Grecia, Ramírez ha encontrado la regularidad y la “calma”, puesto que, en este campeonato y con este equipo “escapa” a las crueles críticas de los aficionados y de la prensa. El arquero ecuatoriano llegó a ser titular con Gustavo Alfaro y Félix Sánchez.

Moisés Ramírez fue convocado. (Captura de pantalla)

Se espera que en los próximos días, Sebastián Beccacece y la Selección de Ecuador confirmen los convocados para jugar ante Marruecos y Países Bajos. Además, esta lista también dará señales de lo que ya sería la lista de convocados para el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Los números de Moisés Ramírez en Grecia

ver también Antes de ir al Mundial con Ecuador, Beccacece confiesa dónde le gustaría dirigir: “Siempre lo he soñado”

En lo que va de temporada, Moisés Ramírez ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano ha recibido ya un total de 31 goles y solo pudo dejar su arco en 0 en 4 ocasiones. Lleva en cancha poco más de 1.800 minutos.

Los arqueros que ha convocado Beccacece a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece convocaría a la Selección de Ecuador para estos amistosos a: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. Se ve poco probable que llame otro arquero, aunque podría hacerlo para probar otro nombre a menos de 3 meses para jugar el Mundial.

Encuesta¿Moisés Ramírez debe ser convocado? ¿Moisés Ramírez debe ser convocado? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: