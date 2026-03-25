¿Lo sacan del club? La primera decisión oficial que tomó Emelec con Miller Bolaños

Este miércoles 25 de marzo de 2026 se reveló que Miller Bolaños fue detenido por no cumplir con los horarios del toque de queda en Guayas. Por lo cual, el jugador ecuatoriano estuvo preso, aunque ya habría sido liberado. Ahora la tensión está en la decisión que tomaría Emelec.

Con Miller Bolaños ya libre de la cárcel, la primera decisión oficial del club fue no incluirlo en las fotos de la mini-pretemporada que está haciendo el equipo en Salinas. El jugador firmó un contrato con cláusulas de disciplina y el ser arrestado es, evidentemente, una falta grave.

Sin embargo, el directorio aún no ha resuelto sacar al jugador. La directiva comandada por José David Jiménez y Cristhian Noboa se reunirá en las próximas horas y decidirá el futuro del jugador, si es separado definitivamente o se queda en el plantel.

No es la primera gran polémica de Miller Bolaños, pero, en esta ocasión el jugador argumentaría que por temas de salud tuvo que incumplir el toque de queda. No obstante, esto aún no se ha confirmado y aún hay una audiencia para determinar sus posibles sanciones legales en el país.

No aparece Miller Bolaños en las fotos de la mini-pretemporada. (Foto: Captura de pantalla)

Esta mala noticia para Bolaños llega en un contexto también desfavorable, puesto que, el volante había sido expulsado ante Mushuc Runa y recibió 2 fechas de sanción. No obstante, sigue siendo importante dentro de la plantilla, puesto que, le dio al club azul su primera victoria en este campeonato.

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Los números de Miller Bolaños en este 2026

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En esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con el ‘Bombillo’ un total de 5 partidos en LigaPro marcando tan solo 1 gol. El volante ecuatoriano regresó al club y en medio de todos los rumores, acabó bajando sus expectativas salariales para firmar un nuevo acuerdo.

El contrato de Miller Bolaños con Emelec

La temporada inició con la polémica del contrato de Miller Bolaños, aunque, el jugador aceptó la baja salarial y se quedó. El ‘Bombillo’ le pagaría un salario cercano a los 10 mil dólares y tiene un acuerdo firmado hasta finales de 2027. Además, tendría varias cláusulas de disciplina.

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En síntesis: