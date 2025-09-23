Es tendencia:
Liga de Quito

Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club

El arquero Alexander Domínguez fue criticado en la última derrota de Liga de Quito y ahora apuntan a que podría cambiar de club.

Por Gustavo Dávila

Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club. Foto: Getty.
Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club. Foto: Getty.

Uno de los jugadores más criticados de la derrota de Liga de Quito fue Alexander Domínguez y en medio de este señalamiento, hay novedades de su futuro. Según medios locales, el arquero ecuatoriano cambiaría de club en el propio torneo local.

Alexander Domínguez vuelve a entrar en planes de Orense SC y Vinotinto para el próximo año en lo que sería un nuevo club para el portero. A sus 38 años, Domínguez podría tener un último traspaso en su carrera.

El portero ya estuvo en planes del fútbol uruguayo a mitad de año, además de que expresó a sus representantes que quería tener continuidad. Este año, Gonzalo Valle le ganó la titularidad y fue relegado también de la Selección de Ecuador.

En Liga de Quito fue clave en los títulos del 2023 y 2024, ganando dos LigaPro y una Copa Sudamericana sin embargo fue perdiendo espacio ante el gran presente de Gonzalo Valle.

Alexander Domínguez – Liga de Quito campeón Copa Sudamericana 2023.

Alexander Domínguez – Liga de Quito campeón Copa Sudamericana 2023.

No es la primera vez que Orense SC se refuerza con jugadores con trayectoria de LigaPro. En las últimas temporadas han sumado futbolistas con experiencia como Ángel Mena y Gabriel Achilier.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander Domínguez con Liga?

Alexander Domínguez fue renovado con Liga de Quito a finales de 2024. El histórico portero tiene un acuerdo con el ‘Rey de Copas’ para jugar durante esta temporada. Cumplirá 38 años cuando termine su contrato y el retiro estará muy cerca para el histórico.

