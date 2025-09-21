Es tendencia:
Jeremy Sarmiento

La dura noticia que recibió Jeremy Sarmiento en el Cremonese de Italia

El ecuatoriano Jeremy Sarmiento llegó esperando consolidarse en el Cremonese de Italia pero en los pocos partidos ya recibió un revés.

Por Gustavo Dávila

La dura noticia que recibió Jeremy Sarmiento en el Cremonese de Italia. Foto: Cremonese
Luego de haber sido cedido en tres ocasiones a la segunda división inglesa, el extremo ecuatoriano Jeremy Sarmiento llegó al Cremonese de Italia donde esperaba continuidad. Este fin de semana, el ‘tricolor’ recibió una noticia que afecta ese objetivo.

En el empate sin goles contra el Parma, Jeremy Sarmiento fue excluido de la convocatoria. Esto se da solo un partido después que tuvo su debut en la Serie A de Italia.

Pese a estar en condiciones y ya registrar varios entrenamientos con el club, Sarmiento no fue tomado en cuenta al igual que el ex goleador ingles Jamie Vardy.

El DT, Davide Nicola, señaló que Jeremy Sarmiento y Vardy no estuvieron considerados en la nómina porque “quieren llevarlos de a poco e integrarlos sin exponerlos a una lesión”, dijo.

Jeremy Sarmiento – Cremonese-

Jeremy Sarmiento – Cremonese-

A sus 23 años, Jeremy Sarmiento pasó ya por los clubes de Championship Ipswich Town, West Bromwich Albion, y Burnley, y también por las inferiores del Brighton y Benfica.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeremy Sarmiento con Cremonese?

El extremo ecuatoriano tiene con Cremonese un acuerdo de préstamo. Es decir, el futbolista solo estará cedido en esta temporada, no obstante, hay una opción de compra, pero esta solo se ejecutaría según el rendimiento del jugador y la permanencia del club en primera.

El sueldo de Jeremy Sarmiento en Cremonese

Jeremy Sarmiento gana en Cremonese un salario anual de 3 millones, y es que al no ser comprado por el equipo de Italia, el jugador ecuatoriano sigue perteneciendo a Brighton y se mantiene su salario.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
