¿Golpe al club? Revelan la millonaria cifra que reclama la familia de Esteban Paz a Liga de Quito

Mientras Liga de Quito se concentra en seguir en pelea en la Copa Libertadores, ahora en redes se ha viralizado una millonaria demanda que recibió del club. Lo que más ha impactado es que viene de la familia Paz.

El documento señala que los herederos de Rodrigo Paz Delgado, histórico ex presidente de Liga, han pedido el pago de 2.1 millón de dólares. Estos valores corresponderían a ingresos que prestó en su momento Rodrigo Paz a cobrar a futuro.

La demanda formal fue presentada en junio, lo que también genera suspicacias de los motivos para que se viralice en septiembre en el marco de que Liga pelea cuartos de final de Copa Libertadores.

El cobro fue presentado vía judicial, la cifra equivale a los premios que los ‘albos’ van a cobrar por jugar en esta instancia de la Copa Libertadores contra el Sao Paulo.

ver también Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

Foto: Demanda judicial presentada por la familia de Esteban Paz.

ver también Bombazo en LigaPro: Christian Cueva abandona el país y podría ¡no volver a Emelec!

Esteban y Rodrigo Paz fueron puntales de Liga de Quito en la obtención de más de cinco títulos ecuatorianos y los cinco torneos internacionales destacando la Copa Libertadores, dos Sudamericanas y dos Recopas.

Publicidad

Publicidad

ver también La dura noticia que recibió Jeremy Sarmiento en el Cremonese de Italia

¿Por qué se fue Esteban Paz de Liga de Quito?

Tras el 2023, Liga de Quito a través de sus socios decidió poner fin a la Comisión de Fútbol, lo que generó que Esteban Paz y varios de sus colaboradores dejaran el equipo.