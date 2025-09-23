Es tendencia:
Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

Christian Cueva viajó a Perú aprovechando su suspensión y en medio de rumores hay información de una nueva oferta.

Por Gustavo Dávila

Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec. Foto: Getty

Christian Cueva dio una de las sorpresivas noticias de Emelec y es que desde la prensa local aseguran que el volante peruano no volvería al club. En medio de rumores y versiones que desmienten y confirman esto, al jugador le ha aparecido una nueva oferta.

Desde Perú el periodista Carlos Galván señala que Sport Boys de la Liga 1 podría ser el nuevo equipo de Christian Cueva. El enganche sería refuerzo estrella de una de las listas que aspiran a la presidencia.

Ya es el cuarto equipo con el que vinculan a Christian Cueva en este 2025 tras Alianza Lima, Junior de Barranquilla y Liga de Quito. De estos tres solo el club colombiano presentó una propuesta formal.

Christian Cueva había mostrado su voluntad de seguir en Emelec al menos hasta diciembre, sin embargo esto habría cambiado. Tras cuatro meses impago y valores pendientes de prima de fichaje, el ex seleccionado peruano analiza opciones.

Christian Cueva juega en Emelec desde junio.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.

¿Debería Emelec dejar ir a Christian Cueva?

