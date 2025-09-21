Es tendencia:
Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

Piero Hincapié despertó la preocupación de todos tras el partido entre el Arsenal y el Manchester City por el partidazo de la Premier League.

Por Gustavo Dávila

Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié. Foto: Getty
Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié. Foto: Getty

La emoción del fichaje de Piero Hincapié al Arsenal se va convirtiendo en preocupación tras el ritmo de competencia que ha tenido el ecuatoriano en los últimos partidos. Este fin de semana el defensa de la Selección de Ecuador recibió un durísimo golpe por parte de su DT Mikel Arteta.

Mikel Arteta no solo decidió no darle minutos a Hincapié contra el Manchester City en el partido más difícil de los ‘gunners’ por el momento, si no que esta vez fue excluido de la lista de convocados. Esto demuestra que Piero Hincapié está considerado como el quinto central del club.

Medios oficiales y tampoco miembros del staff del Arsenal han explicado porque el ecuatoriano fue excluido contra el equipo de Pep Guardiola. Otros medios apuntan a que el ecuatoriano tenía una molestia muscular.

En total Hincapié ha jugado apenas 6 minutos en tres partidos, y pese a que el DT español elogió al ecuatoriano, esta vez no lo tuvo ni en la banca. Las alarmas se prenden pensando en el Mundial 2026.

Piero Hincapié – Arsenal y Mikel Arteta.

Piero Hincapié – Arsenal y Mikel Arteta.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Con Arsenal, Piero Hincapié tiene un contrato de 1 temporada de cesión, pero con obligación de compra a finales de año. Se espera que Arsenal ejecute la opción de compra y mejore el salario del ecuatoriano, que pasaría de ganar 3 millones a 7 millones.

Los títulos que ganó Hincapié en Alemania

Piero Hincapié llegó a Inglaterra ganando todo en Alemania. El ecuatoriano conquistó con Bayer Leverkusen la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Varios equipos del mundo estuvieron interesados en su fichaje.

