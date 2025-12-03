Jeremy Arévalo vive un gran momento en España, que incluso le valió para ser convocado a la Selección de Ecuador. Ahora el delantero tricolor estaría ya pensando en su salida y todo apunta a un cambio radical, que implique su salida de España a Francia.

De acuerdo a la revelación de Tiro Al Arco, Jeremy Arévalo tendría una oferta de Estrasburgo para salir de España. El ecuatoriano estaría muy “ansioso” por dejar Racing en enero y dar el gran salto a un equipo de primera división y esa oferta de Francia le interesa.

Asimismo, el delantero ecuatoriano podría encontrarse en este equipo con Kendry Páez. El joven volante ecuatoriano no ha podido rendir al mejor nivel y ha perdido espacio, no obstante, él está a préstamo, ya que su pase pertenece a Chelsea, donde deberá volver en 2026.

Por otro lado, Arévalo también tiene ofertas desde Alemania como revelan desde España. El jugador ecuatoriano se metió en planes del Stuttgart de la Bundesliga y también es un camino que le atrae. El ecuatoriano ve con buenos ojos dar ya ahora el paso a otro gran equipo.

Arévalo dejaría España. (Foto: Imago)

Este cambio en el futuro de Arévalo también es clave para que el ecuatoriano llegue al Mundial de 2026. Ya que si se va a un equipo y no suma minutos es casi imposible que Beccacece lo vuelva a tomar en cuenta. No obstante, si le dan minutos en un equipo de primera y logra ser regular con los goles, podría ser titular en ‘La Tri’.

Jeremy Arévalo ya fue convocado con la Selección de Ecuador para jugar contra Canadá, pero en el partido ante Nueva Zelanda se terminó quedando sin minutos. El futbolista también recibió cuestionamientos en Ecuador sobre su estado físico.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ya ha marcado con Racing un total de 7 goles en 15 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano ha aflojado un poco en los últimos días, esto también porque no es titular indiscutible en el once.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. Sin embargo, Racing reveló que el ecuatoriano solo se iría si algún equipo decide pagar su cuota de rescisión, la cual asciende a más de 7 millones de euros, siendo un negocio importante para el club.

En síntesis: