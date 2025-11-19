La Selección de Ecuador llegó al Mundial 2026 en el Bombo 2. ‘La Tri’ se logró meter como 23 del Ranking FIFA, por lo cual, evita en la medida de lo posible un grupo “complicado” o de la “muerte”. Ahora, la I.A. nos revela cuál sería ese grupo para Ecuador.

Casualmente, la IA predice que la Selección de Ecuador podría terminar enfrentando a dos rivales con los que ya se vio de manera oficial en Qatar 2022 y también a uno con el que coincidió en amistosos. El equipo nacional tiene la obligación de avanzar a la siguiente ronda.

De acuerdo, a la predicción de Gemini, con Ecuador en el Bombo 2, este sería su grupo en el Mundial 2026: Países Bajos, Ecuador, Catar y Nueva Zelanda. A priori, un grupo en el que Ecuador se podría permitir competir por el primer lugar y por el avance a los 16avos.

Este Mundial también tiene la “ayuda” de que no solo clasificarán dos por grupo, sino más bien que los 8 mejores terceros de los 12 grupos del mundial también avancen a 16vos de final. De ahí que, ‘La Tri’ se ve obligada a conseguir un buen resultado.

A Países Bajos, Ecuador ya lo enfrentó en el Mundial de 2022 y ‘La Tri’ de Gustavo Alfaro se mandó uno de los mejores partidos de todo el torneo ante los europeos. La Selección estuvo muy cerca de ganar, incluso Gonzalo Plata terminó estrellando una pelota en el poste.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, con Catar también se enfrentaron en el Mundial de 2022. En ese encuentro, Ecuador hizo historia ya que ‘La Tri’ terminó venciendo al anfitrión en el partido inaugural. En ese momento, fue con un épico doblete de Enner Valencia.

ver también Este será el ranking FIFA de la Selección de Ecuador antes del sorteo del Mundial 2026

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador y todo el país estará pendiente el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 cuando se celebre el sorteo del Mundial. En ese momento, se conocerá oficialmente el camino de cada selección para buscar un nuevo campeón del mundo.

Encuesta¿Crees que a Ecuador le tocará un grupo...? ¿Crees que a Ecuador le tocará un grupo...? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis