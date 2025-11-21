Jeremy Arévalo fue uno los jugadores nuevos que tuvo la Selección de Ecuador, sin embargo lo que más impacto tuvo fueron las impresiones del cuerpo técnico sobre su estado físico. Medios cercanos a la Tri contaron que generó críticas por estar “pasado de peso” y ya llegó la respuesta desde España.

José Alberto López, DT de Racing de Santander fue claro con su respuesta: “Considero que comentan una realidad que el jugador tiene que mejorar en esa faceta. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven”, reconociendo el estado físico del jugador pero dejando un recado al cuerpo técnico de Sebastián Beccacece.

“En el terreno de juego está demostrando con hechos que ha dado pasos hacia adelante. Es un joven y tiene muchas cosas por mejorar, y una de ellas es esta”, dijo defendiendo al jugador.

“De 25 jugadores tenemos dos (uno de ellos es él) que no están bajo los parámetros que queremos. No voy a permitir que pongan en tela de duda el estado físico de la plantilla porque está excelente. A nivel de exigencia, te diría que es nivel Champions”, contestó sobre las críticas que hicieron sobre la Segunda División de España.

Jeremy Arévalo jugó cinco minutos contra Canadá teniendo su debut en la Tri pero luego quedó en la banca vs. Nueva Zelanda. En España es goleador con 7 goles en 13 partidos.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. Sin embargo, Arévalo solo saldría de España, si los equipos que lo quieren van por su cláusula de rescisión, esta sería de 7 millones de euros.

