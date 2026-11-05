Seleccionado de Perú sería nuevo refuerzo de Barcelona para el 2027

Barcelona ya piensa en refuerzos y va por un seleccionado y Mundialista de Perú, jugador que ya estuvo en planes de Liga de Quito.

Barcelona SC buscaría aprovechar el fichaje de un seleccionado sudamericano para reforzar su plantel de cara a 2027. Tras el irregular año 2026, los ‘toreros’ van por un enganche con experiencia Mundialista.

Según informó el periodista Nene Espín, Barcelona SC estaría interesado en contratar a Yoshimar Yotún como uno de sus refuerzos para la temporada 2027. El mediocampista podría llegar en condición de agente libre tras dejar Sporting Cristal.

Yotún ha defendido las camisetas de Sporting Cristal, Vasco da Gama, Malmö FF y Cruz Azul, entre los clubes más destacados de su trayectoria, siendo campeones en todos ellos. Sporting Cristal pedía más de 700 mil dólares por el jugador cuando tenía contrato.

El peruano es seleccionado de su país desde 2011, disputando varias ediciones de la Copa América y el histórico Mundial de Rusia 2018, que significó el regreso de la Bicolor a una Copa del Mundo después de varias décadas.

No sería la primera vez que Yoshimar Yotún aparece en el radar del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito ya intentó ficharlo por pedido de Tiago Nunes este mismo año, pero Sporting Cristal no lo dejó ir tras poner cifras impagables en LigaPro.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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