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Selección Ecuador

Sin jugar y ya la Selección de Ecuador recibe un “golpe” de la FIFA

La Selección de Ecuador acaba de recibir un inesperado golpe en el ranking FIFA y todavía ni ha jugado.

Por Jose Cedeño Mendoza

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La FIFA le dio la peor noticia de todas a la Selección de Ecuador
© GettyImages/ Edit BVLa FIFA le dio la peor noticia de todas a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador todavía ni sale a la cancha para jugar contra Marruecos y ya está obligado a no perder en ese encuentro. La FIFA le acaba de dar una noticia inesperada a ‘La Tri’ con una actualización en tiempo real del ranking.

Con la victoria de Turquía ante Rumanía en la clasificación de la UEFA al Mundial de 2026, el equipo turco consiguió 9.74 puntos en el ranking y eso le permitió superar a Ecuador. Por lo cual, el equipo de Beccacece ya perdió un puesto en el ranking.

Ahora mismo, la Selección de Ecuador se ubica en el puesto 24 del ranking FIFA, sin embargo, una victoria ante Marruecos, que viene en el puesto 8, significarían varios puntos para ‘La Tri’. Además, podría dar un salto importante en el escalafón de las mejores selecciones del mundo.

Una derrota contra Marruecos no sería un duro golpe para Ecuador, aunque sí perdería puntos. Además, ‘La Tri’ también deberá estar atenta a lo que pase contra Austria, que jugará su siguiente amistoso contra Ghana, que viene en el puesto 72.

Ecuador se ubica en el puesto 24 del ranking FIFA. (Captura de pantalla)

Ecuador se ubica en el puesto 24 del ranking FIFA. (Captura de pantalla)

Ecuador tiene 1.591 puntos y ‘La Tri’ logró, sobre la hora, ocupar un buen lugar en el ranking FIFA que le permitió ser parte del bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Por eso, la Selección de Ecuador tuvo la “suerte” de no encontrar un grupo complicado en el Mundial 2026.

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La Selección de Ecuador juega primero contra Marruecos y luego contra Países Bajos, dos partidos de alto nivel que le pueden permitir al equipo de Beccacece dar el gran salto en la clasificación y entrar al top 20 a menos de 80 días para el Mundial 2026.

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el grupo de ‘La Tri’ en el Mundial 2026:

  • Alemania
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Curazao

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¿Ecuador llegará al top 20 del ranking FIFA?

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En síntesis:

  • Ecuador descendió al puesto 24 del ranking FIFA tras la reciente victoria de Turquía ante Rumanía.
  • La Tri suma 1,591 puntos y buscará entrar al top 20 en sus amistosos ante Marruecos y Países Bajos.
  • El equipo de Beccacece integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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