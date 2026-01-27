Sonó para reemplazar a Duró, pero Nasuti tiene este nuevo cargo en Emelec

Cristian Nasuti fue el DT interino de Emelec en el 2025 cuando Jorge Célico fue despedido. La leyenda del club siempre apareció como una variante para el cargo, pero finalmente se mudaría a otro puesto. El ‘Bombillo’ confirmó su nuevo lugar en el club.

Mediante un comunicado oficial, Emelec reveló que Cristian Nasuti ahora ocupará el lugar de Director Deportivo. Esta nueva función la cumplirá porque en el club actualmente no hay nadie en ese rol y por esto no se está trabajando con normalidad.

Nasuti cumplirá este cargo hasta que Emelec tenga una nueva directiva, cuando se convoquen a elecciones. El ‘Bombillo’ espera que este nombramiento garantice la continuidad y fortalecimiento del proyecto deportivo. El interventor está poniendo la “casa en orden” para una nueva elección.

Con este nombramiento se eliminan los “fantasmas” de una salida de Guillermo Duró. El DT sigue firme en su cargo y así sería hasta que se forme la plantilla de 2026 y haya nuevas elecciones. El estratega, actualmente, goza con el apoyo de sus jugadores.

Que no haya existido antes un Director Deportivo es otra evidencia de lo mal que se venían haciendo las cosas en Emelec. A menos de 1 mes del comienzo de la LigaPro, el club estaría haciendo una pretemporada “muy mala” con pocas sesiones y jugadores para entrenar.

Los números de Nasuti en Emelec

Nasuti dirigió a Emelec en 4 partidos, consiguiendo 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. El DT dejó buenas sensaciones y sobre todo una gran identificación con la hinchas azul, por su importante trayectoria como jugador cuando fue campeón en 2013.

En síntesis:

Cristian Nasuti fue nombrado nuevo Director Deportivo de Emelec según el comunicado oficial.

fue nombrado nuevo de Emelec según el comunicado oficial. El cargo de Nasuti estará vigente hasta que se convoquen las próximas elecciones del club.

estará vigente hasta que se convoquen las próximas del club. Como DT interino en 2025, el argentino registró dos victorias en cuatro partidos dirigidos.

