Gary O’Neil, DT de Estrasburgo, tomó una decisión final con Kendry Páez

En medio de todos los rumores, todo parece indicar que Kendry Páez ya sabe la decisión final para su carrera en Europa. El ecuatoriano estaba en duda para seguir en el Racing de Estrasburgo, pero finalmente, su DT, Gary O’Neil, tomó una decisión que sorprende.

De acuerdo a la información que trasciende en Francia, revelada por Cyril Olivés, Gary O’Neil espera que Kendry Páez permanezca en el club de Francia hasta que finalice su préstamo. Por lo cual, el ecuatoriano tendría fija su continuidad hasta el mes de junio.

Ya con el cambio de DT y con la llegada de O’Neil se había informado que Kendry Páez impresionó a su entrenador. Por lo cual, la posibilidad de ser prestado a otro club comenzó a disminuir. El ecuatoriano no ha jugado estas últimas semanas también a la espera de que se decida todo para él.

Sonó muy fuerte un regreso a Inglaterra y que Chelsea lo pueda prestar a un club cercano. Varios fueron los nombres que aparecieron en carpeta; sin embargo, el que más cerca estuvo fue el Ipswich, que al final terminó rechazando la posibilidad de ficharlo.

O’Neil tuvo un importante pasado en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Queda esta semana de mercado en las principales Ligas de Europa y los primeros días de febrero en otros países del ‘Viejo Continente’. Por lo cual, aún está la chance de que Páez salga, pero toma mucha fuerza respetar el plan inicial de Chelsea y que el ecuatoriano se quede en Estrasburgo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Kendry Páez jugando en Racing de Estrasburgo

ver también Grande de Ecuador le hizo una oferta de 3 millones a James Rodríguez y esta fue su respuesta

En lo que va de temporada, Páez apenas lleva en cancha 718′ minutos. El ecuatoriano suma varias semanas de estar en el banco de suplentes, y solo ha marcado 1 gol. Se espera que ahora con esta postura de O’Neil, el tricolor pueda ya sumar minutos en cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez en Chelsea?

Páez firmó un contrato muy largo con Chelsea, ya que el ecuatoriano tiene un acuerdo hasta finales de 2033. El tricolor sigue siendo muy importante a la interna del club de Londres y cuando termine su préstamo, se podría quedar de manera definitiva en la Premier League.

Encuesta¿Qué sería lo mejor para Kendry Páez? ¿Qué sería lo mejor para Kendry Páez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: