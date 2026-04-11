Una gran parte de la afición de Liga de Quito lo quiere fuera del plantel y ahora a todos sorprende Tiago Nunes revelando el motivo que lo haría dejar LDU. El entrenador brasileño tiene contrato, pero ahora solo se atrevería a dejar al ‘Rey de Copas’ si el equipo no le muestra reacción.

En rueda de prensa, post derrota contra Delfín, Tiago Nunes confesó que dejaría LDU por esta razón: “El día que vea que mi equipo no tenga reacción. Yo mismo me voy y no voy a esperar a que nadie me bote“, comentó el entrenador sorprendiendo a todos.

Tras ir perdiendo ante Delfín, Liga de Quito sí buscó el empate y en varias ocasiones estuvo cerca de conseguirlo. Presionó en ataque y complicó a su rival, pero no llegó el gol. Por lo cual, de momento, sí se ve una reacción en una Liga de Quito urgida de buenos resultados.

Las críticas hacía Tiago vienen creciendo desde que Liga de Quito no pudo defender una ventaja de 3 goles contra Palmeiras en las semis de Copa Libertadores. En aquella ocasión, su equipo quedó eliminado por 4 a 0 en Brasil contra el ‘Verdao’.

El próximo partido de Liga de Quito es contra Mirassol en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este encuentro será el termómetro que decidirá cómo se encuentra la relación entre el DT y la hinchada. Además, es un partido clave para liderar su grupo en la Libertadores.

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Las estadísticas de Nunes con Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Tiago Nunes ya ha dirigido un total de 46 partidos entre todas las competencias. Ha sumado, en este total, ya 24 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Perdió final de la Copa Ecuador y quedó eliminado en la Copa Libertadores.

El sueldo de Tiago Nunes en Liga de Quito

Liga de Quito le pagaría a Tiago Nunes un salario cercano a los 20 mil dólares por temporada. La directiva ya ha comunicado que tendrían la intención de renovarlo. Pero los resultados mandan y si esto sigue así, no se descarta que el DT no termine su contrato.

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En síntesis:

Tiago Nunes afirmó que dejaría su cargo en LDU si percibe falta de reacción del equipo.

afirmó que dejaría su cargo en LDU si percibe falta de del equipo. El entrenador registra 24 victorias , 9 empates y 13 derrotas en 46 partidos con el club.

, 9 empates y 13 derrotas en con el club. Liga de Quito paga un salario anual aproximado de 20 mil dólares al técnico brasileño.