“Ha marcado goles importantes…”: en Liga de Quito confirman el millonario sueldo de Deyverson

En Liga de Quito confirmaron el millonario sueldo que gana Deyverson y cuánto le ha costado al club cada gol del delantero.

El sueldo de Deyverson se ha convertido el gran objeto de debate en el mundo Liga de Quito en los últimos días. El brasileño llega a LDU a ganar un salario muy grande en comparativa a lo que ha demostrado, aunque desde la directiva lo respaldan.

Fue el mismo presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez el que salió a defender a Deyverson y su nivel. “Deyverson ha marcado goles importantes”, comentó el presidente en diálogo con De Una. Además, el directivo también se refirió al sueldo del jugador.

“Me pareció inapropiado que se diera a conocer el sueldo de un jugador, considerando la situación que atraviesa el país“, comentó el directivo, confirmando así que Deyverson estaría ganando en LDU un salario cercano a los 75 mil dólares por mes.

Por lo cual, Deyverson es posiblemente el jugador con mejor sueldo en el fútbol ecuatoriano. Además, el delantero brasileño no ha rendido para tal magnitud de salario. El jugador apenas ha marcado ha marcado 9 goles en toda la temporada entre LigaPro y Copa Libertadores.

Deyverson no ha rendido como se esperaba en Liga de Quito. (Foto: Imago)

Asimismo, Deyverson entró en el centro de la polémica en el mundo Liga de Quito por su reciente expulsión ante Barcelona SC. Es que el delantero ha estado más provocando a los rivales que marcando goles y destacando en la cancha con Liga.

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El millonario déficit de Liga de Quito

Liga de Quito ahora mismo tiene un déficit cercano a los 38 millones como confirmó el presidente. Álvarez también descartó que la cifra se haya incrementado a los 42 millones como se reveló en los últimos días.

Las estadísticas de Deyverson en esta temporada

En toda la temporada, Deyverson ha jugado un total de 42 partidos y ha marcado 9 goles con LDU. Sol ha dado 4 asistencias. El delantero tiene contrato hasta finales de 2026 y ahora mismo es poco probable que el club le termine renovando.

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En síntesis:

Isaac Álvarez defendió el salario de Deyverson cercano a 75 mil dólares mensuales.

de Deyverson cercano a 75 mil dólares mensuales. Deyverson registra nueve goles en 42 partidos con Liga de Quito esta temporada.

en 42 partidos con Liga de Quito esta temporada. Liga de Quito mantiene un déficit de 38 millones de dólares, según su presidente.