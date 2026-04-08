Es tendencia:
Bolavip Logo
LigaPro

Tras el empate de Católica ante Emelec: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La tabla de posiciones de la LigaPro con todos los equipos disputando 7 partidos.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro
© Imago/ Edit BVAsí quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Este miércoles 8 de abril de 2026 finalmente todos los equipos de la LigaPro quedaron con 7 partidos, después de que se jugara el polémico partido entre Universidad Católica y Emelec. Ambos clubes no habían disputado el encuentro de debut del torneo ecuatoriano.

En un partido muy entretenido y polémico en el Atahualpa, Católica y Emelec acabaron empatando 1 a 1. La ‘Chatoleí’ tuvo un gran primer tiempo, donde no se pudo adelantar en el marcador. Pero en el segundo tiempo madrugó con un gol a los 45′ segundos.

Mientras que, Emelec reaccionó al golpe de Católica y pudo responder de la mejor manera. El equipo de Vicente Sánchez ya se vio mucho más adaptado a la altura a diferencia de lo que fue aquel partido con Mushuc Runa, donde se vio muy superado. Lo empataba rápido con el gol de Stalin Valencia.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Tras el empate entre Universidad Católica y Emelec, así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

EquipoPJVEDPuntos
1) Independiente del Valle751116
2) Universidad Católica734013
3) Barcelona SC733112
4) Técnico Universitario732211
5) Deportivo Cuenca732211
6) Macará724110
7) Libertad724110
8) Liga de Quito731310
9) Aucas72329
10) Delfín72238
11) Mushuc Runa71427
12) Leones del Norte71427
13) Guayaquil City71336
14) Emelec72235
15) Orense71245
16) Manta71154

¿Cómo se define el campeón de la LigaPro 2026?

Ver también

De última hora Kendry Páez se llevó otro durísimo golpe en River Plate para Copa Sudamericana

Al igual que la temporada 2025, en este año no hay final, sino que el campeón se definirá por un hexagonal y por el que más puntos haga en todo el año. Además, también cambió el formato para cupo a copas y el descenso:

  • Campeón: Hexagonal entre los 6 primeros de la tabla de posiciones, llegan con los mismos puntos de la temporada regular.
  • Cupos a Sudamericana: Cuadrangular entre el 7 y 10 puesto. Los dos primeros van a Sudamericana.
  • Descenso: Hexagonal entre los últimos 6, los que queden en los últimos dos lugares se van a la B

Encuesta

¿Qué equipo será el campeón?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones