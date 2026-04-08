Tras el empate de Católica ante Emelec: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Este miércoles 8 de abril de 2026 finalmente todos los equipos de la LigaPro quedaron con 7 partidos, después de que se jugara el polémico partido entre Universidad Católica y Emelec. Ambos clubes no habían disputado el encuentro de debut del torneo ecuatoriano.

En un partido muy entretenido y polémico en el Atahualpa, Católica y Emelec acabaron empatando 1 a 1. La ‘Chatoleí’ tuvo un gran primer tiempo, donde no se pudo adelantar en el marcador. Pero en el segundo tiempo madrugó con un gol a los 45′ segundos.

Mientras que, Emelec reaccionó al golpe de Católica y pudo responder de la mejor manera. El equipo de Vicente Sánchez ya se vio mucho más adaptado a la altura a diferencia de lo que fue aquel partido con Mushuc Runa, donde se vio muy superado. Lo empataba rápido con el gol de Stalin Valencia.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Tras el empate entre Universidad Católica y Emelec, así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

Equipo PJ V E D Puntos 1) Independiente del Valle 7 5 1 1 16 2) Universidad Católica 7 3 4 0 13 3) Barcelona SC 7 3 3 1 12 4) Técnico Universitario 7 3 2 2 11 5) Deportivo Cuenca 7 3 2 2 11 6) Macará 7 2 4 1 10 7) Libertad 7 2 4 1 10 8) Liga de Quito 7 3 1 3 10 9) Aucas 7 2 3 2 9 10) Delfín 7 2 2 3 8 11) Mushuc Runa 7 1 4 2 7 12) Leones del Norte 7 1 4 2 7 13) Guayaquil City 7 1 3 3 6 14) Emelec 7 2 2 3 5 15) Orense 7 1 2 4 5 16) Manta 7 1 1 5 4

¿Cómo se define el campeón de la LigaPro 2026?

Al igual que la temporada 2025, en este año no hay final, sino que el campeón se definirá por un hexagonal y por el que más puntos haga en todo el año. Además, también cambió el formato para cupo a copas y el descenso:

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Campeón: Hexagonal entre los 6 primeros de la tabla de posiciones, llegan con los mismos puntos de la temporada regular.

Hexagonal entre los 6 primeros de la tabla de posiciones, llegan con los mismos puntos de la temporada regular. Cupos a Sudamericana: Cuadrangular entre el 7 y 10 puesto. Los dos primeros van a Sudamericana.

Cuadrangular entre el 7 y 10 puesto. Los dos primeros van a Sudamericana. Descenso: Hexagonal entre los últimos 6, los que queden en los últimos dos lugares se van a la B