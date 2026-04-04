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Tras la derrota de Emelec ante Deportivo Cuenca: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro, tras varios partidos de la fecha 7.

Emelec no pudo contra Deportivo Cuenca en la LigaPro
© Imago/ Edit BVEmelec no pudo contra Deportivo Cuenca en la LigaPro

Independiente del Valle sigue liderando la tabla de posiciones de la LigaPro y cada vez saca más ventaja ante sus rivales. El equipo ‘Rayado’ es puntero del campeonato con una importante diferencia sobre rivales directos como Barcelona SC, Liga de Quito o Emelec.

Barcelona SC sacó la victoria ante Liga de Quito y eso alcanzó para que se quede con tercer lugar de la tabla de posiciones. Los amarillos fueron muy superiores a su rival, y de a poco, se meten a la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por otro lado, IDV no tuvo problema con Orense en su estadio y eso alcanzó para que siga siendo puntero en soledad del campeonato ecuatoriano con 16 puntos. El equipo ‘Rayado’ debe esperar lo que pase con Universidad Católica para saber si tiene un escolta a 1 punto.

Emelec no pudo contra Deportivo Cuenca en su cancha y ahora se queda muy complicado en el descenso. Además, el equipo de Vicente Sánchez lleva ya 2 derrotas consecutivas y los fantasmas de crisis comienzan a verse en su proyecto, que apenas comienza.

Los partidos que quedan de la fecha 7

Estos son los partidos que quedan para terminar la fecha 7:

  • Leones vs Delfín (5/4)
  • Manta vs Técnico Universitario (5/4)
  • Macará vs Aucas (5/4)
  • Libertad vs Mushuc Runa (6/4)
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Jose Cedeño Mendoza
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