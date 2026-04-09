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Tras la victoria de Chile ante Paraguay: ¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?

La Selección de Ecuador necesita estos resultados en la última jornada de su grupo para clasificar al Mundial Sub-17.

Los resultados que necesita Ecuador para ir al Mundial Sub-17
© @LaTri/ Edit BVLos resultados que necesita Ecuador para ir al Mundial Sub-17

Este jueves 9 de abril de 2026 se jugó la penúltima fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 y la Selección de Ecuador quedó a un paso de ya clasificar al Mundial de la categoría. Al equipo tricolor le alcanza hasta con una derrota y otros resultados en la última jornada para entrar al Mundial.

¿Qué resultado necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?

Tras la victoria de Chile y Uruguay, así quedó el panorama para Ecuador:

  • Victoria ante Chile: En caso de ganar, Ecuador ya se mete directo al Mundial Sub-17 en Qatar y como líder de su grupo.
  • Empate contra Chile: El empate también clasifica directo a Ecuador al Mundial Sub-17 y como líder de grupo.
  • Derrota ante Chile: Si Ecuador pierde en la última fecha; necesitará que Colombia no le gane a Paraguay para clasificar como segundo del grupo al Mundial Sub-17.

La tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Sudamericano Sub-17

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 a una fecha de su finalización en el grupo A y 2 en el grupo B:

Grupo A

PaísPJVEDGFGCDGPts
Ecuador32104227
Uruguay41215415
Chile31112204
Colombia311112-14
Paraguay301224-21
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Grupo B

PaísPJVEDGFGCDGPts
Brasil22009186
Argentina22006156
Bolivia311147-34
Venezuela201124-21
Perú3003210-80

¿Cómo se definen los clasificados directos al Mundial Sub-17?

Solo clasifican directo al Mundial Sub-17 de Qatar, los dos primeros lugares de cada grupo, de ahí que, sea clave para cada selección acabar en uno de estos puestos. Además, las 4 selecciones también podrán disputar el campeonato del Sudamericano.

Encuesta

¿Ecuador clasificará al Mundial Sub-17?

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En síntesis:

  • La Selección de Ecuador lidera el Grupo A con 7 puntos tras tres partidos.
  • Chile y Uruguay escoltan a Ecuador en la tabla con 4 y 5 puntos.
  • Solo dos selecciones por grupo clasifican directamente al Mundial Sub-17 en Qatar.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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