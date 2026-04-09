Tras la victoria de Chile ante Paraguay: ¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?

Este jueves 9 de abril de 2026 se jugó la penúltima fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 y la Selección de Ecuador quedó a un paso de ya clasificar al Mundial de la categoría. Al equipo tricolor le alcanza hasta con una derrota y otros resultados en la última jornada para entrar al Mundial.
¿Qué resultado necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?
Tras la victoria de Chile y Uruguay, así quedó el panorama para Ecuador:
- Victoria ante Chile: En caso de ganar, Ecuador ya se mete directo al Mundial Sub-17 en Qatar y como líder de su grupo.
- Empate contra Chile: El empate también clasifica directo a Ecuador al Mundial Sub-17 y como líder de grupo.
- Derrota ante Chile: Si Ecuador pierde en la última fecha; necesitará que Colombia no le gane a Paraguay para clasificar como segundo del grupo al Mundial Sub-17.
La tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Sudamericano Sub-17
Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 a una fecha de su finalización en el grupo A y 2 en el grupo B:
Grupo A
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|Uruguay
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|Chile
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Colombia
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|Paraguay
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
Grupo B
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Brasil
|2
|2
|0
|0
|9
|1
|8
|6
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Bolivia
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|4
|Venezuela
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|Perú
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|0
¿Cómo se definen los clasificados directos al Mundial Sub-17?
Solo clasifican directo al Mundial Sub-17 de Qatar, los dos primeros lugares de cada grupo, de ahí que, sea clave para cada selección acabar en uno de estos puestos. Además, las 4 selecciones también podrán disputar el campeonato del Sudamericano.
Encuesta¿Ecuador clasificará al Mundial Sub-17?
¿Ecuador clasificará al Mundial Sub-17?
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En síntesis:
- La Selección de Ecuador lidera el Grupo A con 7 puntos tras tres partidos.
- Chile y Uruguay escoltan a Ecuador en la tabla con 4 y 5 puntos.
- Solo dos selecciones por grupo clasifican directamente al Mundial Sub-17 en Qatar.