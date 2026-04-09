Tras la victoria de Chile ante Paraguay: ¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?

Este jueves 9 de abril de 2026 se jugó la penúltima fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 y la Selección de Ecuador quedó a un paso de ya clasificar al Mundial de la categoría. Al equipo tricolor le alcanza hasta con una derrota y otros resultados en la última jornada para entrar al Mundial.

¿Qué resultado necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub-17?

Tras la victoria de Chile y Uruguay, así quedó el panorama para Ecuador:

Victoria ante Chile : En caso de ganar, Ecuador ya se mete directo al Mundial Sub-17 en Qatar y como líder de su grupo.

: En caso de ganar, Ecuador ya se mete directo al Mundial Sub-17 en Qatar y como líder de su grupo. Empate contra Chile: El empate también clasifica directo a Ecuador al Mundial Sub-17 y como líder de grupo.

El empate también clasifica directo a Ecuador al Mundial Sub-17 y como líder de grupo. Derrota ante Chile: Si Ecuador pierde en la última fecha; necesitará que Colombia no le gane a Paraguay para clasificar como segundo del grupo al Mundial Sub-17.

La tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Sudamericano Sub-17

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 a una fecha de su finalización en el grupo A y 2 en el grupo B:

Grupo A

País PJ V E D GF GC DG Pts Ecuador 3 2 1 0 4 2 2 7 Uruguay 4 1 2 1 5 4 1 5 Chile 3 1 1 1 2 2 0 4 Colombia 3 1 1 1 1 2 -1 4 Paraguay 3 0 1 2 2 4 -2 1

Grupo B

País PJ V E D GF GC DG Pts Brasil 2 2 0 0 9 1 8 6 Argentina 2 2 0 0 6 1 5 6 Bolivia 3 1 1 1 4 7 -3 4 Venezuela 2 0 1 1 2 4 -2 1 Perú 3 0 0 3 2 10 -8 0

¿Cómo se definen los clasificados directos al Mundial Sub-17?

Solo clasifican directo al Mundial Sub-17 de Qatar, los dos primeros lugares de cada grupo, de ahí que, sea clave para cada selección acabar en uno de estos puestos. Además, las 4 selecciones también podrán disputar el campeonato del Sudamericano.

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En síntesis: