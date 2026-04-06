El central ecuatoriano está en el ojo de toda la polémica en Brasil, puesto que, el pasado sábado 4 de abril “desapareció”. El central ecuatoriano no llegó a la concentración de su equipo en Brasil y el club no sabía de su paradero, hasta que se reveló que estaba en Ecuador y fue separado.

Ahora, desde Sao Paulo confirmaron que fue despedido, de acuerdo a su entrenador. Y mientras se sabía esta noticia en Brasil, en Ecuador se reveló un vídeo que incrementó toda la polémica. En estos clips se ve al ecuatoriano muy tranquilo en lo que parece ser una fiesta. Además, alguien lo graba y le dice: “Acá está el perdido…”

No se ha confirmado que los videos sean de esta semana o que sean muy antiguos. No obstante, Arboleda sigue sin darle respuesta a la hinchada de Sao Paulo y a Sao Paulo sobre su ausencia y su futuro.

Sin embargo, en medio de todos los rumores sobre su salida. Arboleda ya empezó a sonar para diferentes clubes en Ecuador. Dos de los más interesados serían Liga de Quito y Barcelona SC. Además, no se descarta que lleguen ofertas desde el exterior.

LA INDISCIPLINA NO LLEVA A NINGÚN LADO.



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🚨🇧🇷 El zaguero Ecuatoriano Robert Arboleda habría decidido retornar a Ecuador sin el permiso del Sao Paulo.



El club brasileño desconoce su paradero desde el pasado viernes 3 de abril, lo que enciende las alarmas sobre su… pic.twitter.com/bR3KMsfavD — Noticias Ecuador plomo y dolor (@ecuaplomodolor) April 6, 2026

Tal parece que la actualidad de Robert Arboleda estaría muy cerca de cambiar. Puesto que, todo parece indicar que el jugar ecuatoriano ya tiene muy complicado regresar a jugar en Sao Paulo. Su futuro estaría en Brasil o en Ecuador.

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Las estadísticas de Robert Arboleda en Sao Paulo

Arboleda lleva en Sao Paulo 9 años, el ecuatoriano fue fichado en 2017 y desde entonces se mantiene en el equipo tricolor. En ese tiempo, el ecuatoriano ha jugado un total de 359 partidos con el equipo. Ha marcado 24 goles y ha dado 6 asistencias.

El sueldo de Arboleda en Brasil

Recientemente Arboleda renovó su contrato en Brasil. En ese acuerdo, se reveló que Arboleda estaría ganando un salario cercano a los 60 mil por mes. Por lo cual, para un equipo de Ecuador estaría casi descartado.

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En síntesis:

Robert Arboleda fue despedido del Sao Paulo tras ausentarse de la concentración el 4 de abril.

fue despedido del tras ausentarse de la concentración el 4 de abril. El defensa ecuatoriano disputó 359 partidos y marcó 24 goles durante 9 años en Brasil.

y marcó durante 9 años en Brasil. Arboleda percibía un salario mensual de 60 mil dólares previo a su salida del club.