Este sábado 4 de abril de 2026 se encienden todas las alarmas en Brasil, después de que se confirmara que Robert Arboleda no aparece y en Sao Paulo no saben nada de su paradero. Sao Paulo enfrenta a Cruzeiro en esta jornada y no pudieron alinear al ecuatoriano.
De último momento se reveló en Brasil que Robert Arboleda no aparece en Brasil y Sao Paulo no se ha podido contactar con él. Desde ese mismo país (Gabriel Sá) informan que el jugador ecuatoriano habría viajado con urgencia a Ecuador en las últimas horas.
Se desconocen los motivos de la ausencia de Robert Arboleda y el por qué el jugador no aparece o responde a las llamadas de su club. Además, tampoco se sabe el motivo de un presunto viaje a Ecuador y por qué hacerlo con esta urgencia.
El central tricolor es uno de los mejores jugadores y líderes de Sao Paulo en esta temporada. De ahí que, en Brasil se esté dando una importante preocupación por el paradero del futbolista.
Por esto se fue Robert Arboleda de Brasil
Ahora informan en Ecuador que Robert Arboleda dejó Brasil porque quiere salir de Sao Paulo. Habría tenido un desacuerdo con la dirigencia y estaría buscando rescindir su contrato. En el país, ofertas de los grandes como Barcelona SC, Emelec o Liga no le faltarán.
Robert Arboleda no aparece en Sao Paulo. (Captura de pantalla)
Se espera que en las próximas horas se logren dar detalles de por qué Arboleda no aparece en Brasil y por qué el jugador no responde a las llamadas de su club. El equipo estará jugando ante Cruzeiro desde las 16H30 de este sábado, 4 de abril de 2026.
Los números de Robert Arboleda en esta temporada
En lo que va de temporada, Arboleda viene jugando con Sao Paulo un total de 11 partidos entre todas las competencias. El central lleva en cancha más de 700 minutos, no ha marcado goles y solo ha dado una asistencia. Tiene contrato en Brasil hasta finales de 2027, aunque ahora busque rescindirlo.
En síntesis:
- Robert Arboleda desapareció y no se presentó al partido entre Sao Paulo y Cruzeiro.
- El defensa ecuatoriano habría viajado de urgencia a Ecuador sin responder llamadas de su club.
- Arboleda acumula 11 partidos y más de 700 minutos jugados en la presente temporada.