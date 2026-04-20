Última hora: Vicente Sánchez ya sabe la decisión final de Emelec

Varios rumores sobre la continuidad de Vicente Sánchez han llegado a Emelec, en medio de una crisis de resultados que tienen al equipo azul peleando puestos de descenso. Ahora ya se sabe que el DT seguirá al frente del ‘Bombillo’ para esta seguidilla de partidos.

De acuerdo a la revelación de José Alberto Molestina, la directiva de Emelec no piensa en terminar el trabajo de Vicente Sánchez y el entrenador seguirá al frente del club por los siguientes partidos. Sánchez tendría total respaldo del club, pese a los malos resultados.

Tras la derrota ante Guayaquil City se habló fuerte de una salida, sobre todo porque Christian Noboa había declarado que necesitaban una victoria o se vendrían cambios. Sin embargo, no habría nada que altere la estructura y el DT sigue al frente.

Ahora bien, Vicente Sánchez necesita demostrar en los siguientes partidos que está listo para seguir al frente de Emelec y se le vienen dos encuentros muy complicados; uno ante Técnico Universitario, visitando Ambato y otro ante Liga de Quito como local.

Vicente Sánchez también tiene un contrato largo aún con Emelec. Por lo cual, la directiva no quiere caer en errores del pasado que hacían despedir a diferentes entrenadores por las derrotas y luego llegaban grandes demandas como con Hernán Torres o Leonel Álvarez.

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Los números de Vicente Sánchez en Emelec

Al frente de Emelec, Vicente Sánchez lleva ya un total de 9 partidos entre todas las competencias. Sumando 2 victorias, 2 empates y ya 5 derrotas. El DT ha perdido partidos en los que no ha podido tener a un equipo completo por las lesiones y también por las expulsiones.

El contrato de Vicente Sánchez en Emelec

Vicente Sánchez tiene contrato en Emelec hasta mediados de la temporada 2027. El entrenador firmó un acuerdo largo que contempla toda esta temporada y mitad de la siguiente. Por lo cual, ahora mismo una indemnización sería muy “cara” para el ‘Bombillo’.

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En síntesis:

Vicente Sánchez continuará como DT de Emelec pese a sumar 5 derrotas en 9 partidos.

continuará como DT de Emelec pese a sumar en 9 partidos. El entrenador uruguayo mantiene un contrato vigente con el club hasta mediados de 2027 .

. Emelec enfrentará sus próximos dos encuentros ante Técnico Universitario y Liga de Quito.