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Moisés Caicedo

VIDEO | La insólita jugada de Moisés Caicedo con la que le “regaló” un gol al PSG

Moisés Caicedo protagonizó una insólita jugada que le acabó costando un gol a Chelsea en la humillación ante PSG.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Moisés Caicedo protagoniza una pésima jugada que le costó un gol a Chelsea
© GettyImages/ Edit BVMoisés Caicedo protagoniza una pésima jugada que le costó un gol a Chelsea

Moisés Caicedo y todo Chelsea jugaron un partido muy malo en la Champions League ante PSG. Sin embargo, el jugador ecuatoriano queda gravemente expuesto en el tercer gol de los francés, donde literalmente se lo vio sin ganas de defender esa jugada.

PSG se cobró la humillación del Mundial de Clubes, y se la devolvió a Chelsea en la ida y en la vuelta de esta serie. Cuando el partido iba 2 a 0, el jugador ecuatoriano fue retrocediendo muy lento a una jugada en la que Mayulu acabó marcando el tercero.

La afición de Chelsea se cansó de esta derrota y abucheó cada vez que uno de sus jugadores tenía la pelota. Además, gran parte del público decidió irse antes del pitazo final porque era ya muy claro que no podían avanzar en el partido y al menos conseguir un gol.

Por otro lado, Moisés Caicedo acabó jugando los 90 minutos y como capitán de un Chelsea que no tuvo la mejor temporada en este 2026. Ahora mismo, al club solo le queda avanzar en la FA Cup y pelear por ese título, porque los otros ya los perdió.

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Esta mala actuación de Chelsea llega en un contexto donde se habla de que varios jugadores pueden salir, entre ellos, Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano pondría como condición clasificar a la siguiente edición de la Champions League o se marcharía.

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En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. El ecuatoriano es de lo mejor, pero en este año su equipo tampoco ha podido acompañarlo como en otros años.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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En síntesis:

  • Moisés Caicedo fue blanco de críticas tras la eliminación del Chelsea ante el PSG, siendo señalado por su pasividad defensiva en el tercer gol de los franceses.
  • El volante ecuatoriano actuó como capitán en la derrota 3-0, en un Stamford Bridge que abucheó al equipo y quedó semivacío antes del final del partido.
  • La continuidad de Caicedo en Londres peligra; el jugador condicionaría su permanencia a clasificar a la próxima Champions, con Real Madrid y Manchester City al acecho.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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