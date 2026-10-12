Enner Valencia había asustado a todos y hoy recibe una nueva noticia en Boca Juniors.

Enner Valencia viene marcando la diferencia en Boca Juniors y mejorando su rendimiento en los últimos partidos. El delantero ecuatoriano incluso tuvo la gran oportunidad de marcar un triplete hace poco, pero las alarmas se encendieron por una presunta lesión.

No obstante, ahora tanto Boca Juniors como la hinchada ecuatoriana recibieron la mejor noticia con Enner Valencia. El delantero ecuatoriano ya está disponible para jugar e incluso se metió en la convocatoria para la semifinal de la Copa Sudamericana.

Aunque estaba con molestias en su tobillo, Enner Valencia se pudo recuperar durante la semana y entrenó con normalidad. Por lo cual, Arruabarrena lo convocó para jugar en las semifinales de la Copa Sudamericana y es una variante en ataque.

Valencia se encamina a jugar una nueva semifinal en su carrera y aunque no sería titular, su buen nivel y rendimiento con Boca lo pone como un candidato a variante y marcar la diferencia. El tricolor le ha dado vuelta a un muy mal comienzo.

Enner Valencia terminó con un dolor en su tobillo en el último partido. (Foto: GettyImages)

Boca Juniors apuesta por ser campeón de la Copa Sudamericana y volver a la gloria continental. El equipo argentino viene con un paso muy firme en este torneo y sabe que es la gran chance de clasificarse a Libertadores del siguiente año y también a jugar Recopa Sudamericana.

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Las estadísticas de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca Juniors, Enner Valencia ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias, ya ha marcado 5 goles. Suma en cancha casi 400 minutos, y de seguir así se encamina a ser uno de los mejores fichajes de este segundo semestre.

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