A Pablo Repetto lo llamaron de varios equipos, lo pusieron en duda en Independiente Santa Fe y habló de su futuro para el 2027.

Uno de los temas pendientes del fútbol colombiano es el futuro de Pablo Repetto para la temporada 2027. Mientras Independiente Santa Fe continúa compitiendo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el entrenador uruguayo habló sobre su continuidad.

En una entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez, Repetto explicó que su permanencia dependía de los resultados en la actual fase del campeonato. Sin embargo, el técnico adelantó que su intención es continuar al frente del conjunto cardenal.

“Si no pasa nada raro, estaremos en el club. Me gustaría tener un proceso largo”, reconoció el entrenador. Además, confirmó que ya mantuvo conversaciones con el presidente Eduardo Méndez para tratar su situación contractual y que las negociaciones han avanzado.

En lo deportivo, Santa Fe se mantiene entre los primeros puestos de su cuadrangular y pelea por conseguir un lugar en la final de la Liga BetPlay. El equipo también tiene como objetivo asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El nombre de Repetto también apareció en los rumores de otros equipos. Antes de la llegada de Jorge Bava, fue vinculado con Junior de Barranquilla, mientras que en Ecuador sonó como alternativa para Emelec y Barcelona SC. Incluso en Uruguay se habló de un posible retorno a Nacional.

Los títulos de Pablo Repetto como entrenador

Pablo Repetto ha ganado nueve títulos oficiales como director técnico: la Segunda División de Uruguay con Fénix, el Torneo Apertura 2010 con Defensor Sporting, la Serie A de Ecuador 2018, la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa de Ecuador 2020 con Liga de Quito, el Torneo Intermedio 2022, el Torneo Clausura 2022 y el Campeonato Uruguayo 2022 con Nacional, además de la Superliga de Colombia 2026 con Independiente Santa Fe.

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Pablo Repetto – Ind. Santa Fe. Foto: Ind. Santa Fe.

En resumen